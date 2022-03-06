NBA》獨行俠原想將波辛吉斯送往多倫多 慘遭暴龍拒絕

波辛吉斯交易大限前被送往巫師。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠交易大限前發布震撼彈，將明星前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）與一枚二輪選秀籤送至巫師，換來控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）和高砲塔射手貝坦斯（Davis Bertans），「賤賣」球隊看板球星操作遭外界嘲諷史上最糟交易。不過根據消息指出，獨行俠原先交易首選並非巫師，而是遠在多倫多的暴龍。

《ESPN》記者麥可馬洪（Tim MacMahon）今天爆料，獨行俠起初想和暴龍進行交易，並鎖定本季表現突出的後衛特倫特（Gary Trent Jr.），但遭隊對方拒絕而作罷，「他們原本想把波辛吉斯送去多倫多，並索取35歲老將卓吉奇（Goran Dragic）和特倫特入隊，不過暴龍不願放棄特倫特導致交易破局。」

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「這時巫師殺出程咬金，獨行俠也意會到這筆交易將有利球隊增加薪資彈性，兩張數目較小的合約更容易球團操作移動，兩人（汀維迪、貝坦斯）也能勝任板凳角色，在不用放棄任何首輪選秀籤情況下，毫不猶豫扣下扳機達成協議。」麥可馬洪補充說道。

年僅23歲的特倫特，本季僅僅是他進入聯盟以來的第4個球季，不過個人數據逐年增長，上個球季被交易至暴龍後更獲得教練團重用，今年場均17.9分更創下生涯新高，三分命中率也有37.8%水準，季前球隊也以3年5100萬美金提前綁住。

獨行俠原先對波辛吉斯寄予厚望，希望他能在東契奇（Luka Doncic）身邊輔佐，擔任球隊第二把交椅，不過最終事與願違，健康問題一直困擾著他，且兩人場上搭配成效不如預期，只能宣告放棄。波辛吉斯來到華盛頓後將與另一位後場明星畢爾（Bradley Beal）連線，期望擦出新火花。

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