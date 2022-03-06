MLB》哈波向中信兄弟招手 美寫手嘆：滑稽又沮喪

哈波張貼自己身著中信兄弟球衣的照片。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯MVP得主，費城人球星哈波（Bryce Harper）在近期因為大聯盟封館不斷向海外「求職」，美媒也撰文提到哈波去海外打工的機率極低，更嘆目前的狀況使哈波得在社群軟體上自娛娛人，令人感到滑稽又沮喪。

大聯盟勞資雙方因為無法就新版的勞資協議取得共識，大聯盟與老闆們決定單方面進行封館，在經歷過漫長的「沒有討論」後，近日勞資雙方才在延賽期限將至時開啟協商，最終卻演變成聯盟主席在台上邊笑邊表示，聯盟會取消開季前兩個系列賽這個令球迷失望的結果。

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不僅球迷失望，球員也相當失望，現役聯盟第一人楚奧特（Mike Trout）就在聯盟決定取消前2個系列賽後發文呼籲，表示他想打球，但更表示要把勞資協議給處理好。

在上季拿下國聯MVP的哈波，也在封館百無聊賴之際，張貼自己身著日職讀賣巨人的球衣，又在昨日凌晨張貼自己身著中職中信兄弟的球衣，引起日、台球迷熱議。

美國費城人寫手也注意到哈波的行為，Gabrielle Starr在網站上撰文介紹哈波在文中提到的中信兄弟教練，同時也是前洋基投手王建民的背景。最後Starr表示，哈波想要去其他國家打球的機率幾乎不可能，但看到一個正處於生涯巔峰的費城人選手，做出向海外其他球隊招手的舉動，使他感到既滑稽又沮喪，因為每封館一天，球員的歲月就會被多消耗一天。

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