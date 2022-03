NBA》芬尼史密斯三分準決殺 聯手汀維迪率獨行俠逆轉國王

芬尼史密斯聯手汀維迪退國王。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠王牌東契奇(Luka Doncic)今天因左腳趾傷勢掛免戰牌,不過頂替先發的汀維迪(Spencer Dinwiddie)挺身而出,單場狂轟36分,並靠著芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)終場倒數3.3秒準決殺,幫助球隊克服19分落後逆轉國王。

汀維迪季前以3年5400萬美金加盟巫師,不過他在華盛頓抑鬱不得志,甚至傳出不被隊友信任,交易大限前被送至獨行俠。不過汀維迪來到達拉斯後彷彿重獲新生,今天首度擔任先發就繳出賽季最高得分,近5場下來場均貢獻22.2分、6.0助攻,投籃命中率57.1%,三分命中率更高達45.8%,與賽季初期掙扎的表現判若兩人。

請繼續往下閱讀...

獨行俠開局就呈現雙位數落後,第二節更與對手差距來到19分,加上一哥作壁上觀,眼看逆轉機率渺茫,達拉斯下半場力圖振作,三節終了前先將落後縮小至10分內,第四節繼續急起直追,汀維迪單節獨拿13分,替球隊在讀秒階段超前對手,雖然福克斯(De'Aaron Fox)2罰1中扳平比數,但芬尼史密斯底角三分準決殺氣走國王,114:113喜迎4連勝。

獨行俠今天以汀維迪攻下36分得到全隊最高,布朗森(Jalen Brunson)挹注23分,投進關鍵一擊的芬尼史密斯17分,格林(Josh Green)12分,布拉克(Reggie Bullock)11分。

國王方面,福克斯拿下全場最高的44分仍孤掌難鳴,沙波尼斯(Domantas Sabonis)15分10籃板,萊爾斯(Trey Lyles)11分,迪文森佐(Donte Divincenzo)10分。

Spencer Dinwiddie contributed a season-high 36 points to go with 2 rebounds and 7 assists.



His 36 points are the most he’s had since he scored 36 on December 30, 2019.



Dinwiddie is averaging 22.2 points (.571 FG, .458 3FG) and 6.0 assists over his last 5 games. pic.twitter.com/LRbzVg8NTI