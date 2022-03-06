NBA》魏少地位岌岌可危 傳高層施壓主帥拔除先發

魏斯布魯克球隊地位遭動搖。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕陣容星光熠熠的湖人，本季戰績始終不振，經過大半球季仍未找出解方，想要重返榮耀機率微乎其微，外界也將矛頭指向去年風光加盟的魏斯布魯克（Russell Westbrook），今天更傳出高層已忍無可忍，並向主帥沃格爾（Frank Vogel）施壓將這位前聯盟MVP放入板凳。

據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人陣中越來越多人希望能夠將魏斯布魯克移出先發名單，改從板凳出發。不過，到目前為止沃格爾仍否決這項提議，拒絕讓他以替補之姿出賽。

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魏斯布魯克本季定位撲朔迷離，球隊仍未找出使用說明書，無法融入隊上體系也導致沃格爾多次在第四節棄用，引發本人不滿，魏斯布魯克就曾公開表示自己不習慣長期坐在板凳上，與教練團不合傳言逐漸擺上檯面。

湖人交易大限前已經錯過能將魏斯布魯克送走的機會，近日《BleacheRreport》記者費雪（Jake Fischer）更爆料雙方有意在本賽季結束後分道揚鑣，美國資深記者史坦（Marc Stein）今天也提到，想要看到魏少下季身穿湖人戰袍機率以趨近於零。不過他還身上還有1年高達4700美金的球員選擇權，在不太可能放棄的前提下，除非尋求買斷，該如何找到球隊接下這燙手山芋將成湖人休季一大難題。

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