PLG》塞瑟夫心繫家鄉烏克蘭好煎熬 富邦勇士球員暖心喊話

台北富邦勇士塞瑟夫（中）是來自烏克蘭的球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕烏克蘭受戰火波及，人在台灣P. LEAGUE+打球的塞瑟夫心繫家鄉狀況，不時就拿起手機關心最新動態，而台北富邦勇士的球員也適時給予他鼓勵，「台灣噴射機」張宗憲說：「作為他的隊友就是支持他。」

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來自烏克蘭的洋將塞瑟夫，先前透過勇士隊社群媒體闡述他的心情，他承認情緒很複雜，已難以用文字表達，現在一心就是想陪伴家人，而他也一直看新聞，緊盯手機裡的各種訊息，一天甚至睡不到4小時，因為真的很擔心家人狀況。

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張宗憲看到塞瑟夫深陷煎熬狀態，可以體會到他的焦慮及不安，而他及其他隊友能做的就是支持他，給他更多空間，讓他處理家人的事情，「真的很沉重，希望戰爭永遠不要發生，世界上還有更多需要關心的議題。」

蔡文誠看到塞瑟夫的心情波動也送上關心，「我們讓他知道，台灣還有隊友在他身邊，讓他覺得有人為他著想。」至於來自美國的洋將辛特力則說，看到塞瑟夫得在異鄉打球，又得關心遠在另一頭家鄉的事情，真的很辛苦，「我們希望他知道有任何需要的地方，大家都很願意為他做。」

勇士今天下午2點30分將前進桃園，出戰桃園領航猿。

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