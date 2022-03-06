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NBA》馬刺強森砍生涯新高33分 關鍵時刻外線失靈苦吞4連敗

2022/03/06 11:15

強森生涯夜仍不敵黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺與黃蜂今日經歷一場勢均力敵的對決，馬刺強森（Keldon Johnson）繳生涯新高的33分，不過最終主場黃蜂隊仍在穩穩把握住第四節最後10次罰球機會下，以123：117力退馬刺奪勝。

兩隊此役經歷多達34次的互換領先與20次平手，雙方最大分差不超過10分，半場打完黃蜂領先2分，三節打完馬刺也維持著2分的落後，決勝節兩隊也互有來往，5度打成平手，直到剩7分01秒布里吉斯（Miles Bridges）的罰球超前後，C.馬丁（Cody Martin）的兩分與羅齊爾（Terry Rozier）的外線，才讓黃蜂的領先稍微拉開到6分差。

不過6分差也已經夠黃蜂收下勝利，馬刺在被拉開到6分後靠博爾特（Jakob Poeltl）剩下4分37秒2分跳投進帳追到4分差，不過黃蜂把握住接下來每次進攻時獲得的罰球機會，總計10罰全進，馬刺的外線也在追分的關鍵時刻失靈，在博爾特的跳投後，馬刺接下來4度外線出手全部落空，終場就以6分差不敵黃蜂苦吞4連敗。

黃蜂後場雙槍此役表現優秀，羅齊爾31分5籃板6助攻，小波爾（LaMelo Ball ）24分8籃板7助攻，華盛頓（P.J. Washington）15分，C.馬丁拿12分；馬刺明星D.穆雷（Dejounte Murray）25分9籃板10助攻，強森33分是生涯新高，另抓下8籃板。

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