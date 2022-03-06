游泳》「男跨女」變性泳將被怒灌不公平 她打破沉默：我是女人請尊重

美國賓州大學22歲游泳選手莉亞湯瑪斯自從變性「男跨女」後，比賽時常海放對手引起不公平聲浪。（擷取自推特，合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕美國賓州大學22歲游泳選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）自從變性「男跨女」後，比賽時常「海放」對手，改寫一堆紀錄，引起不公平聲浪，莉亞湯瑪斯近期受訪時吐心聲，直呼自己現在就是個女人，希望得到外界尊重。

由於先天性體格優勢，莉亞湯瑪斯從去年開始不斷在比賽稱霸，近日美國常春藤聯盟錦標賽上，莉亞湯瑪斯又奪得200公尺、500公尺自由式冠軍，且雙雙打破大會紀錄。

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男性出身的莉亞湯瑪斯，根據全美大學體育協會的規則，變性後的選手只要完成一年的睪酮抑制治療，就可參加比賽，莉亞湯瑪斯雖然受到批評，但她確實照著規則走。

莉亞湯瑪斯接受《運動畫刊》採訪時說：「答案很簡單，我不是男人，我是女人，變性者也應該像其他運動員一樣受到尊重。」

莉亞湯瑪斯表示：「我只想向那些跨性別孩子，和年輕的跨性別運動員傳達一個訊息，『他們並不孤單』，說實話，我也不知道我未來的游泳生涯會怎樣，但如果能堅持下去的話，我想堅持下去，游出自己的風格。」

對於在社群媒體上受到網友私訊攻擊，莉亞湯瑪斯直呼：「我不會再去理會那些仇恨者了，我一直把自己看作是普通的游泳選手，因為是喜歡的事情，所以要堅持下去，我會盡我最大的努力。」莉亞湯瑪斯的最大夢想，希望2024年游進巴黎奧運。

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