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NBA》哈登不在差好多！ 七六人集體打鐵寫本季最慘紀錄

2022/03/06 12:40

恩比德（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨天擊敗騎士後，今天背靠背出戰熱火，但「大鬍子」哈登（James Harden）因左腿筋傷勢缺陣，七六人整場投籃命中率不到3成5，終場以82：99不敵熱火，5連勝中斷。

七六人首節就火力低迷，僅攻下14分，次節很快陷入20分落後，不過他們反打一波12：2攻勢，縮小一些分差，半場仍落後14分。

易籃後，七六人開始急起直追，第三節尾聲雙方一度只差2分，不過熱火凡森（Gabe Vincent）投進3分球，讓球隊保持5分領先進入末節。決勝節七六人只要咬住比數，依舊大有可為，但他們進攻又熄火，單節14分進帳，無力扭轉戰局。

巴特勒（左）。（USA TODAY Sports）

七六人團隊此役82投28中、命中率34.1%，手感低迷成為輸球主因，單場82分寫下本季新低，恩比德（Joel Embiid）拿下22分、15籃板，馬克西（Tyrese Maxey）17分、2助攻。

熱火巴特勒（Jimmy Butler）得到21分、4籃板、5助攻，赫爾羅（Tyler Herro ）也挹注21分、7籃板，凡森砍下16分，熱火賽後以43勝22敗，持續鞏固東部龍頭。

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