NBA》他真的37歲？詹姆斯狂砍56分 湖人力退勇士止敗

詹姆斯砍下56分率領湖人擊敗勇士。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今在主場迎戰勇士，當家一哥詹姆斯狂砍56分、10籃板，加上「甜瓜」安東尼在最後關頭命中致勝三分球，率隊以124：116擊敗勇士，順利終止4連敗。

湖人和勇士近期不約而同陷入低潮，勇士在少了D.格林（Draymond Green）情況下，戰力大受影響，近6場比賽只拿下1勝，湖人則是少了A.戴維斯（Anthony Davis），目前也吞下4連敗，兩隊都力求止敗。

請繼續往下閱讀...

湖人今天一開局靠著詹姆斯（LeBron James）發揮取得領先，但次節勇士打出42：30攻勢扭轉戰局，半場打完保有5分領先。湖人一路緊追在後，且在第4節靠著詹皇連3記三分彈超前，雙方展開拉鋸。

最後1分鐘，勇士威金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞（Stephen Curry）連續得分，勇士暫以3分落後，但最後33.5秒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）三分命中，助紫金大軍大軍保有5分優勢，也穩穩收下勝利。

湖人37歲老將詹姆斯今天狂砍全場最高56分，也是他本季新高，魏斯布魯克挹注20分；勇士一哥柯瑞進帳全隊最高30分，替補上陣的波爾挹注23分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法