NBA》史上第一人！詹皇燃燒小宇宙轟56分 締造空前紀錄

詹姆斯(左)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)今天燃燒小宇宙,猛轟56分、10籃板,幫助球隊力壓強敵勇士,詹姆斯更締造史上第一人壯舉。

此役之前,湖人陷入4連敗低潮,近況慘澹,今日碰上柯瑞(Stephen Curry)率領的灣區大軍,詹姆斯拚上37歲老命,出賽38分33秒,全場31投19中、包括6顆三分彈,轟下56分、10籃板、3助攻,率湖人124:116擊敗勇士,費盡千辛萬苦拿下明星賽後首勝。

這場比賽也是詹姆斯紀錄之夜,他爆砍本季新高56分,根據《StatMuse》統計,詹姆斯成為聯盟史上第一位,在21歲之前和35歲之後單場都能轟破50分的球員,締造史無前例紀錄。

《ESPN Stats & Info》指出,詹姆斯也是史上第4位在37歲之後,單場能得到至少50分的球員,加入克勞佛(Jamal Crawford)、喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)的行列。

