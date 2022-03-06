NBA》史上第一人！詹皇燃燒小宇宙轟56分 締造空前紀錄

詹姆斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天燃燒小宇宙，猛轟56分、10籃板，幫助球隊力壓強敵勇士，詹姆斯更締造史上第一人壯舉。

此役之前，湖人陷入4連敗低潮，近況慘澹，今日碰上柯瑞（Stephen Curry）率領的灣區大軍，詹姆斯拚上37歲老命，出賽38分33秒，全場31投19中、包括6顆三分彈，轟下56分、10籃板、3助攻，率湖人124：116擊敗勇士，費盡千辛萬苦拿下明星賽後首勝。

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這場比賽也是詹姆斯紀錄之夜，他爆砍本季新高56分，根據《StatMuse》統計，詹姆斯成為聯盟史上第一位，在21歲之前和35歲之後單場都能轟破50分的球員，締造史無前例紀錄。

《ESPN Stats & Info》指出，詹姆斯也是史上第4位在37歲之後，單場能得到至少50分的球員，加入克勞佛（Jamal Crawford）、喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）的行列。

LeBron James is the first player in NBA history with a 50-point game before turning 21 and after turning 35. pic.twitter.com/kbYVWNjhpK — StatMuse （@statmuse） March 6, 2022

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