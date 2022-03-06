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NBA》近2年4度遭球隊釋出 卡森斯與恩師重逢在金塊證明自己

2022/03/06 14:54

卡森斯昨日面對火箭繳出近年生涯代表作。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕不到2個月前，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）剛被公鹿釋出，過去人人稱羨的明星中鋒如今卻乏人問津，投石問路下過去恩師馬龍（Michael Malone）在他最落寞時拉了一把，他也用表現回饋教練期待，證明自己絕對還能在聯盟生存。

台灣時間3月5日，金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）感冒缺陣，卡森斯臨時暫代先發位置，誰也沒想到，這位險些遭聯盟放棄的前明星長人僅用23分鐘就攻下31分9籃板4助攻全能數據，無縫接軌頂上空缺，幫助金塊116：101擊潰火箭，送給對手12連敗。

這是卡森斯繼2017-18賽季以來，再次單場得分超過31分，距離現在已相隔4年之久，球隊也從原本的鵜鶘，輾轉披上5件不同球隊球衣，到今年才正式落腳丹佛。

「沒有人可以取代約基奇，但卡森斯今天真的打得很好。」金塊主帥馬龍賽後說道。馬龍過去在國王擔任總教練就曾與表弟共識，兩人交情匪淺。卡森斯本季與公鹿簽約前，他還特地和球隊管理階層觀看訓練狀況，在表弟確定遭到釋出後，就立刻與他聯繫。

卡森斯與主帥馬龍。（資料照，美聯社）

「大部分人都放棄他了，但他需要的只是一個人相信他還可以。」馬龍接著表示，他總是告訴所有人，當他們還在沙加緬度時，他從不會擔心卡森斯當晚的表現，因為他一定會用盡全力把自己最好的一面給展現出來。

卡森斯的拚勁也贏得的隊友們的尊敬，在休息室鼓勵大家、在球場上盡情揮灑自我，鼓譟現場球迷，並一如往常不時和裁判爭論判決，昨晚剛成金塊隊史新科三分球王的巴頓（Will Barton）就說：「請大家不要忘記他，當他健康的時候，他還是我們當初認識的那個卡森斯，對吧？」

昨晚輸球的資深老將E.戈登（Eric Gordon）也大力稱讚卡森斯打出一場激勵人心的比賽，「我們整場都在講垃圾話，我非常尊敬和喜愛他的打球內容，很多人並不理解他，不論是當初在火箭還是現在，他總會準備好上場作戰。」卡森斯也非常滿意這場繳出的內容，「當有一個相信你的教練以及相信你的球團，那感覺非常美好。」

卡森斯和賽後與E.戈登惺惺相惜。（資料照，美聯社）

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