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日職》3棒王柏融首打席就建功！ 棒打左投進帳打點（影音）

2022/03/06 13:30

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿隊的台灣好手王柏融，今天在與巨人的熱身賽扛三棒守一壘，首打席就敲出帶有打點的一壘安打，幫助球隊在該局打下2分。

火腿首局面對巨人先發今村信貴，一棒郡拓也率先敲出中外野方向二壘安打，下棒的万波中正馬上再補一支左外野方向二壘安打先馳得點，打第三棒的王柏融也沒有漏氣，直接鎖定偏高滑球，敲出右邊方向安打幫火腿打下第2分。

王柏融第二次上場打擊時在第三局，此局打序剛好與首局相同，但結果卻完全不同，郡拓也二壘滾地出局，万波中正游擊滾地出局，王柏融站著不動被三振出局。

王柏融第三打席在5下2出局，得點圈有著万波中正，可惜這次王柏融沒能再度進帳打點，敲出二壘滾地球出局，此局火腿靠今川優馬的陽春彈進帳1分，5局打完火腿3：0領先。

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