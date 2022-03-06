台南古都半程馬拉松 周庭印、蘇鳳婷奪男女冠軍

台南古都國際半程馬拉松半馬女子組由蘇鳳婷以1小時19分46秒拔得頭籌。（記者劉婉君攝）



〔記者劉婉君／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松今天開跑，逾1萬5千名跑者參加，年紀最長為95歲，最小僅3歲，還有不少國內好手參賽，半馬男子組由周庭印以0.07秒之差勇奪冠軍，女子組則由蘇鳳婷拔得頭籌。

台南古都國際半程馬拉松是今年全國第一場獲IAAF（世界田徑總會）及AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）國際認證的城市半程馬拉松，賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km），半馬男子組冠軍周庭印成績為1小時9分01秒，蘇鳳婷則以1小時19分46秒拿下半馬女子組冠軍；路跑組男女總排分別由李立軍及玉兔女神游雅君奪冠。

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為了聲援烏克蘭，主辦單位除了在起跑區投影烏克蘭國旗，市長黃偉哲等人手持烏克蘭國花向日葵，現場並發送烏克蘭貼紙。賽道17.5公里處設置的美食大道，也有業者懸掛烏克蘭小國旗，用美食為選手加油，也為烏克蘭祈福加油，盼戰爭能夠很快平息。

各組比賽成績：半馬男子組第1名周庭印（01:09:01）、第2名周賢峰（01:09:08）、第3名黃祥緯（01:09:11）；半馬女子組第1名蘇鳳婷（01:19:46）、第2名董家琪（01:20:50）、第3名張芷瑄（01:21:56）；路跑男子組第1名李立軍（00:30:46）、第2名江英瑋（00:31:49）、第3名鄭智穗（00:32:27）；路跑女子組第1名游雅君（00:35:55）、第2名羅珮慈（00:37:05）、第3名鄭淳之（00:38:49）。

周庭印以1小時9分01秒拿下台南古都國際半程馬拉松半馬男子組冠軍。（記者劉婉君攝）



台南古都國際半程馬拉松賽道17.5公里處設置美食大道，有業者懸掛烏克蘭小國旗，用美食為選手加油，也為烏克蘭祈福加油。 （圖由台南市政府提供）

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