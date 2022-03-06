晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

台南古都半程馬拉松 周庭印、蘇鳳婷奪男女冠軍

2022/03/06 14:01

台南古都國際半程馬拉松半馬女子組由蘇鳳婷以1小時19分46秒拔得頭籌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南古都國際半程馬拉松今天開跑，逾1萬5千名跑者參加，年紀最長為95歲，最小僅3歲，還有不少國內好手參賽，半馬男子組由周庭印以0.07秒之差勇奪冠軍，女子組則由蘇鳳婷拔得頭籌。

台南古都國際半程馬拉松是今年全國第一場獲IAAF（世界田徑總會）及AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）國際認證的城市半程馬拉松，賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km），半馬男子組冠軍周庭印成績為1小時9分01秒，蘇鳳婷則以1小時19分46秒拿下半馬女子組冠軍；路跑組男女總排分別由李立軍及玉兔女神游雅君奪冠。

為了聲援烏克蘭，主辦單位除了在起跑區投影烏克蘭國旗，市長黃偉哲等人手持烏克蘭國花向日葵，現場並發送烏克蘭貼紙。賽道17.5公里處設置的美食大道，也有業者懸掛烏克蘭小國旗，用美食為選手加油，也為烏克蘭祈福加油，盼戰爭能夠很快平息。

各組比賽成績：半馬男子組第1名周庭印（01:09:01）、第2名周賢峰（01:09:08）、第3名黃祥緯（01:09:11）；半馬女子組第1名蘇鳳婷（01:19:46）、第2名董家琪（01:20:50）、第3名張芷瑄（01:21:56）；路跑男子組第1名李立軍（00:30:46）、第2名江英瑋（00:31:49）、第3名鄭智穗（00:32:27）；路跑女子組第1名游雅君（00:35:55）、第2名羅珮慈（00:37:05）、第3名鄭淳之（00:38:49）。

周庭印以1小時9分01秒拿下台南古都國際半程馬拉松半馬男子組冠軍。（記者劉婉君攝）

台南古都國際半程馬拉松賽道17.5公里處設置美食大道，有業者懸掛烏克蘭小國旗，用美食為選手加油，也為烏克蘭祈福加油。 （圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。