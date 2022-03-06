NBA》勇士近10戰慘吞8敗！ 柯瑞喊話：我們不會屈服於失敗

勇士今不敵湖人苦吞4連敗，近10場比賽吞下8敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天被湖人詹姆斯（LeBron James）狂砍56分吞敗，也讓灣區大軍最近10場比賽僅奪下2勝，同時也在灰熊贏球後失去西部第二的席次，賽後主將柯瑞（Stephen Curry）也認為球隊得回到季初的狀態。

柯瑞談起這陣子球隊不順的狀況說：「屈服於失敗的心態...我們不是那樣的球隊，我們也不會讓自己變成那樣的球隊。」、「我們展現過我們該有的樣貌，那就是我們怎麼開始這個賽季的，感覺我們有辦法回到那樣的狀態。」

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近期勇士受到傷病困擾，攻守核心D.格林（Draymond Green）因為傷病已經缺席好一陣子，同時長人威斯曼（James Wiseman）、伊古達拉（Andre Iguodala）近期也都無法上場，不過好處是因為勇士的戰績短期內還不會馬上掉出季後賽行列當中，他們依舊有餘裕能放眼季後賽並做足準備。

下場比賽對陣金塊，勇士也將會讓數名球員們休息，主帥柯爾（Steve Kerr）表示，柯瑞、K.湯普森（Klay Thompson）與威金斯（Andrew Wiggins）三人都不會隨隊前往丹佛，「做出這個決定還蠻簡單的。」

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