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體操》誇張！公開支持入侵烏克蘭 俄國選手頒獎「Z」字標誌引公憤

2022/03/06 15:20

俄羅斯20歲選手庫利亞克衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起公憤。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕體操世界盃杜哈站，俄羅斯20歲選手庫利亞克（Ivan Kuliak）在雙槓比賽中摘下銅牌，不過他在頒獎台上，衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起公憤。

俄羅斯砲火摧殘烏克蘭，為譴責俄羅斯開戰行為，國際奧會（IOC）日前登高一呼，建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，接著國際籃球總會（FIBA）、國際桌球總會（ITTF）、國際足總（FIFA）、世界羽聯（BWF）、國際滑冰聯盟（ISU）等許多單項運動賽事紛紛響應抵制，俄羅斯變成體壇孤兒。

國際體操總會原本只打算禁止俄羅斯與白俄羅斯的國旗、國歌，容許兩國選手以「中立」身分參賽，但受到輿論壓力下，國際體操總會也加入抵制行列，禁令3月7日生效，體操世界盃杜哈站是俄羅斯與白俄羅斯選手能參加的最後比賽。

雙槓項目中，烏克蘭18歲選手科夫頓（Illia Kovtun）拿下金牌，哈薩克卡里米（Milad Karimi）得到銀牌，俄羅斯庫利亞克摘下銅牌，不過最大爭議出現在頒獎台上，俄羅斯庫利亞克用膠佈在自己的衣服胸前貼了一個「Z」字。

這樣的標誌是俄羅斯入侵烏克蘭時，坦克車和其他軍用車輛的前端都會有這樣的「Z」字，俄羅斯國防部曾發表聲明稱「Z」字代表勝利，過往一些親近普廷（Vladimir Putin）的政治家以及支持戰爭的人，也被發現會穿戴有「Z」字的衣服或徽章，如今庫利亞克也被認為公開表態支持戰爭，引起外界批評聲浪。

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