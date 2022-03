體操》誇張！公開支持入侵烏克蘭 俄國選手頒獎「Z」字標誌引公憤

俄羅斯20歲選手庫利亞克衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌,引起公憤。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕體操世界盃杜哈站,俄羅斯20歲選手庫利亞克(Ivan Kuliak)在雙槓比賽中摘下銅牌,不過他在頒獎台上,衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌,引起公憤。

俄羅斯砲火摧殘烏克蘭,為譴責俄羅斯開戰行為,國際奧會(IOC)日前登高一呼,建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽,接著國際籃球總會(FIBA)、國際桌球總會(ITTF)、國際足總(FIFA)、世界羽聯(BWF)、國際滑冰聯盟(ISU)等許多單項運動賽事紛紛響應抵制,俄羅斯變成體壇孤兒。

請繼續往下閱讀...

國際體操總會原本只打算禁止俄羅斯與白俄羅斯的國旗、國歌,容許兩國選手以「中立」身分參賽,但受到輿論壓力下,國際體操總會也加入抵制行列,禁令3月7日生效,體操世界盃杜哈站是俄羅斯與白俄羅斯選手能參加的最後比賽。

雙槓項目中,烏克蘭18歲選手科夫頓(Illia Kovtun)拿下金牌,哈薩克卡里米(Milad Karimi)得到銀牌,俄羅斯庫利亞克摘下銅牌,不過最大爭議出現在頒獎台上,俄羅斯庫利亞克用膠佈在自己的衣服胸前貼了一個「Z」字。

這樣的標誌是俄羅斯入侵烏克蘭時,坦克車和其他軍用車輛的前端都會有這樣的「Z」字,俄羅斯國防部曾發表聲明稱「Z」字代表勝利,過往一些親近普廷(Vladimir Putin)的政治家以及支持戰爭的人,也被發現會穿戴有「Z」字的衣服或徽章,如今庫利亞克也被認為公開表態支持戰爭,引起外界批評聲浪。

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO