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PLG》聲援烏克蘭不分你我！領航猿球迷自製旗幟為勇士塞瑟夫打氣

2022/03/06 14:41

桃猿領航猿表達對塞瑟夫的關心。（圖片擷取自youtube）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕烏克蘭遭遇戰火波及，來自烏克蘭的洋將塞瑟夫心繫家鄉狀況，今天P. LEAGUE+台北富邦勇士和桃園領航猿更在賽前舉行儀式，兩隊球員手勾手為烏國祈禱，而猿隊球迷更自製「I STAND WITH UKRAINE」的旗幟，為塞瑟夫打氣，並祈求世界和平。

塞瑟夫先前透過勇士隊社群媒體闡述他的心情，他承認情緒很複雜，已難以用文字表達，現在一心就是想陪伴家人，而他也一直看新聞，緊盯手機裡的各種訊息，一天甚至睡不到4小時，因為真的很擔心家人狀況。

今天勇士客場出戰領航猿之戰，猿隊球迷更特別自費製作200多面「I STAND WITH UKRAINE」的旗幟，希望為烏克蘭祈福，同時也為來自烏克蘭的塞瑟夫加油打氣。

執行長陳建州也稱球迷相當可愛跟暖心，而聯盟也在轉播畫面左上角放上烏克蘭旗幟，並寫上「PEACE，NO WAR」，而陳建州賽前也特別上前關心塞瑟夫，「他很擔心他的家人，而我們能做的不多，但還是希望能用各種方式幫他打氣和支持。」

執行長陳建州與塞瑟夫。（記者吳孟儒攝）

今天勇士出戰領航猿之戰，塞瑟夫並未上陣，而是坐在場邊，佩帶烏克蘭國旗配色的口罩，上頭寫著「I STAND WITH UKRAINE」，而勇士隊教練和球員的口罩上也特別貼上烏克蘭國旗的貼紙。

賽前安排兩隊球員在手勾手齊心為烏克蘭祈禱，塞瑟夫拿著烏國國旗，現場球迷也高舉聲援旗幟，希望戰爭盡快落幕，迎接世界和平的到來。

球迷自製幫烏克蘭加油的旗幟。（記者吳孟儒攝）

領航猿陳冠全在進場時也舉起旗幟為烏克蘭與塞瑟夫加油。（圖片擷取自youtube）

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