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IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽 張團峻破國內男子紀錄

2022/03/06 15:11

張團畯以3小時52分48秒完賽，打破國內男子紀錄，台東縣長饒慶為他戴上花環慶賀。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕 因疫取消1年的「IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽」，今年第六度在台東舉辦，今在台東活水湖進行113公里的競賽，600餘位各路好手參賽，獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的張團畯以3小時52分48秒破國內男子紀綠，一般分齡組由謝育宏封王，鐵人三項張家班的張嘉家摘后，而首位跑進全世界參賽門檻最高的波士頓馬拉松的視障跑者洪國展，也完成所有項目挑戰。

受疫情影響延賽的「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2022 IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」，5日起一連2天重回台東森林公園、活水湖畔，吸引近1700名好手同場競技，包張團畯、張嘉家、謝昇諺與知名藝人楊一展等都參賽，今年還安排身心障礙選手以接力方式參與三項比賽，展現「愛運動─動無礙」精神。

今天清晨6點由台東縣政府農業處長許家豪、台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人鳴笛後下水，其中113公里包括在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里、路跑21.1公里，共計113公里。賽事分「個人分齡組」、「接力組」，結果出爐，張團畯以3小時52分48秒完賽，打破 2020 年由蕭昱創下的IRONMAN 70.3台東場賽道紀錄3小時58分53秒。

一般分齡組由謝育宏以4小時12分46秒封王，二、三名分為張家豪4小時21分31秒、楊博智4小時22分56秒。女子組則是張嘉家以 4小時53分05秒奪后，胞姐張婷婷則以5小時15分19秒獲得第二名，許靜怡5小時18分42秒第三。

台灣師範大學特殊教育學系姜義村教授也號召知名作家蔡詩萍、小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱等名人組成「愛運動・動無礙」身障接力組，陪伴因高雄氣爆案喪失雙腳的「羊角姐妹」妹妹陳姿予、聽奧羽球金牌球后的范榮玉，以接力方式參加IRONMAN 70.3 接力賽。洪國展也用行動證明，以6小時43分26秒完成挑戰。

起跑喇叭聲響起後，參賽選手爭相下水。（記者陳賢義攝）

觀賽民眾爭相為參賽選手加油打氣。（記者陳賢義攝）

視障跑者洪國展以6小時43分26秒完成挑戰，觀戰民眾感動不已。（記者陳賢義攝）

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