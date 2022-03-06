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網球》戰爭爆發後搭船逃離祖國 烏克蘭女將化悲痛為力量闖決賽

2022/03/06 16:36

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡闖進里昂決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯興兵出征烏克蘭後，烏國女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）帶著妹妹搭船逃難，她持外卡身分參加里昂公開賽，一路過關斬將闖進決賽、今要與中國好手張帥爭冠。

烏克蘭上月遭俄羅斯入侵，21歲的雅絲特蓮絲卡在戰爭爆發後，先與家人到地下停車場躲避兩天，隨後在父母目送下帶著15歲的妹妹搭船離開祖國、來到里昂參賽。

帶著為祖國而戰的使命，雅絲特蓮絲卡在里昂連過4關，包括今天台灣時間凌晨在準決賽以7：6（5）、4：6、6：4，力退大會第2種子羅馬尼亞科絲蒂亞（Sorana Cirstea），接下來將與中國第8種子張帥交手，爭取職業生涯第4座冠軍。

「這場比賽打得很辛苦，」雅絲特蓮絲卡賽後受訪表示，「第三盤握有賽末點卻輸掉那局後，我其實有點失去理智了，覺得完了、我要輸了，因為真的沒有任何力氣了，但看到每個人都在支持我、為我加油，頓時又覺得自己好像可以做到。」

「在Instagram貼出離開家鄉的照片後，我收到很多來自法國、以及世界各地的訊息，但我其實沒想到來到這裡後會得到這麼多的支持。」自從戰爭爆發後，幾乎每天都輾轉難眠的雅絲特蓮絲卡表示，現在精神狀態還是相當堅強，「我是烏克蘭人，烏克蘭人是很堅強的，從這次的戰爭就可以看出來，從現在起我的每一場勝利都屬於我的國家。因為跟現在發生的事情比起來（指戰爭），（網球）真的沒什麼大不了的。」

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