NBA》最佳得分手是你！ 詹皇霸氣：我能適應任何時代

詹姆斯今面對勇士轟下本季新高的56分，幫助湖人擊敗西部第三的勇士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，今天面對勇士轟下本季新高的56分，幫助湖人擊敗西部第三的勇士，詹姆斯成為聯盟史上第一位，在21歲之前和35歲之後單場都能轟破50分的球員。對於聯盟的比賽型態一直改變，詹姆斯賽後受訪時表示，自己能夠適應籃球歷史的任何時代。

詹姆斯日前對於自己未列入NBA史上最佳得分手的討論耿耿於懷，而今天面對火力全開證明自己的身手，狂飆6顆三分球攻下56分，外帶10籃板、3助攻，拚盡老命率湖人124：116擊敗勇士，中止近期的4連敗，明星賽後首勝終於開胡。

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詹姆斯賽後受訪時表示，球隊最近陷入低潮，能在主場球迷面前贏球真是太好了，自己並不在乎攻下多少分數，只關心終於中止連敗。

儘管這幾年來的主流球風變化極大，由柯瑞（Stephen Curry）引領大三分球時代，但闖蕩19年的37歲詹姆斯在比賽中仍有巨大的宰制力，詹皇坦言，自己必須學會適應這個聯盟，如果跟不上的話就會被狠狠甩在後面，不是說自己改變了比賽的方式，而是自己要學著成長，「我可以適應奈史密斯（James Naismith）所創造出的籃球歷史任何一個時代。」

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