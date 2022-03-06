木棒聯賽》突破去年成績 三民高中闖進冠軍戰

三民高中闖進冠軍戰。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕木棒聯賽4強戰，高雄三民高中和桃園大溪高中交手，三民高中7局下猛攻4分，終場5:2擊敗大溪高中，隊史繼94學年度之後再闖冠軍戰，明天要和平鎮高中爭冠。

7局下，埋伏9棒的林廷之敲安後，鄭昭誠、蔡承融接連安打，陳堃益再補上2分打點二壘打將比分超前，郭俊麟又敲安再補1分。9局下，原本守一壘、後援登板投球的洪敏暘守住滿壘危機，製造再見雙殺，打進冠軍戰當下，球員欣喜若狂。

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去年三民高中就勇奪季軍，今年再接再勵挺進冠軍戰，是隊史繼94學年度之後再闖冠軍戰。94學年度主力選手為蔣智賢、唐肇廷等人，後名次一度因蔣智賢提前與美職簽約事件遭追回，在公聽會後，當時推甄保送資格仍還給三民該屆球員，但時任總教練陳哲昇遭禁賽。

三民教頭張榮勳說：「先要謝謝一路以來三民所有的對手，給我們一點一點的進步、累積經驗的機會。也要謝謝這群球員，他們一半以上是去年季軍的主力，搭配幾位高二、高一選手，他們知道自己今年很有機會，一步步慢慢走到這裡。」

明天要迎戰強敵平鎮，張榮勳說：「壓力不在我們這邊，畢竟我們比較不被看好。但正因如此，希望球員放開去打，打出一場精彩比賽。」

總教練張榮勳。（學生棒聯提供）

陳堃益。（學生棒聯提供）

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