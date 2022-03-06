NBA》為何魏少無法融入球隊？ 美媒曝湖人去年一大失策

布魯克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著魏斯布魯克（Russell Westbrook）與湖人之間的關係越來越差，甚至傳出本季結束後他就要離開的傳聞，對此美媒報導指出，去年夏天原本湖人希望能簽下他的恩師布魯克斯（Scott Brooks）以幫助他融入球隊體系，但最終卻未能如願，現在看來這可能是湖人至今為何沒找到魏斯布魯克使用說明書的關鍵。

去年夏天自從原先的助理教練奇德（Jason Kidd）前往獨行俠後，當時的湖人就不停地在聯盟中尋找適合的人選，而布魯克斯在當時也接受了湖人的面試，但最終他仍選擇與拓荒者簽約，據美國資深記者史坦（Marc Stein）指出，由於當時拓荒者的報價高於湖人，所以最終導致布魯克斯前往波特蘭。

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過去魏斯布魯克在布魯克斯執教下的8年期間，於雷霆時期能攻下場均28.1分、7.3籃板和8.6次助攻的全能數據，去年他在巫師時也甚至還拿下了場均22.2分、11.5籃板和11.7次助攻的大三元成績，布魯克斯或許是在這個聯盟當中最了解該如何使用魏斯布魯克的教練。

在湖人未成功獲得布魯克斯加入教練團後，本季球隊在協助魏斯布魯克尋找適合定位及使用方法上陷入很大的麻煩，要是當初能讓這位曾兩度執教他的教練加盟，或許就能讓湖人目前的磨合情況與陣容狀態獲得不少的改善。

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