中職》先發or後援？ 201公分「巨投」廖任磊透露內心想法

廖任磊。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍201公分「巨投」廖任磊，今天自辦熱身賽對樂天桃猿先發2局被敲2安失1分，賽後他表示，不管先發還是後援，希望本季角色能固定。

3月3日味全對富邦悍將自辦熱身賽，廖任磊先發2局未被敲安無失分，飆3K、另有1保送，此役首局投球先被郭永維敲安，接著成功盜上二壘，陳俊秀適時擊出安打帶有1分打點，廖任磊第2局續投無失分退場。

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7局上梁家榮開轟，9局上林楷錡獲保送，成晉敲二壘安打再下一城，下個半局味全追回1分難挽頹勢，最終桃猿就以3:1擊敗味全。

廖任磊生涯多半以後援為主，原本開訓味全總教練葉君璋曾點名他是守護神候選人，不過前兩場自辦熱身賽都擔任先發投手。葉總表示，春訓廖任磊以先發調整，不過現階段角色尚未確定，3月10日練習賽預計讓廖任磊先發3局。

廖任磊指出，不管先發或後援，定位固定就好，否則兩頭跑容易受傷，和去年相較，這兩場熱身賽投球掌控性較好，不像去年有時會失控。

廖任磊說，上一戰對悍將先發，對手多半是二軍或年輕打者，這場對桃猿一軍打線打線非常難應付；他不忘提醒記者:「你一定要寫下來，就說今天比賽強度太高，面對的都是全聯盟最好的打者。」此役桃猿主砲林泓育、陳俊秀、郭嚴文、藍寅倫都在先發打線。

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