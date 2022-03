足球》史丹佛女足隊長輕生 父母稱「事發前才通過電話…」

史丹佛大學女足隊隊長梅耶爾近日被發現於校內宿舍死亡,年僅22歲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕史丹佛大學女足隊隊長梅耶爾(Katie Meyer)1日被發現於校內宿舍死亡,年僅22歲。聖塔克拉拉法醫中心指出,梅耶爾的死因沒有任何犯罪跡象,因此判定為自殺身亡。隨後她的父母親向《NBC》指出,事發原因可能與學校懲處有關。

梅耶爾大學主修國際關係,陣中則是守門員位置,2019年在PK大戰中用兩度撲救幫助史丹佛大學奪下全國冠軍,也一戰成名。此後,便接任隊長一職直到大四。

