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足球》史丹佛女足隊長輕生 父母稱「事發前才通過電話…」

2022/03/06 18:16

史丹佛大學女足隊隊長梅耶爾近日被發現於校內宿舍死亡，年僅22歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕史丹佛大學女足隊隊長梅耶爾（Katie Meyer）1日被發現於校內宿舍死亡，年僅22歲。聖塔克拉拉法醫中心指出，梅耶爾的死因沒有任何犯罪跡象，因此判定為自殺身亡。隨後她的父母親向《NBC》指出，事發原因可能與學校懲處有關。

梅耶爾大學主修國際關係，陣中則是守門員位置，2019年在PK大戰中用兩度撲救幫助史丹佛大學奪下全國冠軍，也一戰成名。此後，便接任隊長一職直到大四。

《NBC》報導，梅耶爾的父母指出在事發前幾個小時他們才與女兒通過電話。「我們沒有感受到一絲警訊是她有沮喪的情緒。」她的母親說道。

「我們想知道為什麼，我們掙扎於這個問題。」梅耶爾的父母向記者承認，梅耶爾最近因為在學校為一名隊友辯護，結果連帶自己也收到一封懲戒信，表示她將會一同受到處分。「她其實在過去幾個月收到了好幾封信，這次是最後一封，可能是要進行審判之類的，而這也是我們唯一能聯想到的原因。」

至於史丹佛大學則聲明「我們是無法公開學生紀律問題的信件內容的，但作為校方我們會持續替梅耶爾哀悼，並珍惜她在我們心中的回憶。」

梅耶爾的母親受訪當天身穿女兒紅色球衣，並哽咽解釋著：「我穿著它是因為我想待在她身邊。」

梅耶爾。（圖片取自史丹佛Twitter）

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