網球》場邊球迷大喊遭家暴前女友名字 茲維列夫怒了：嚴重越線

茲維列夫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕男單世界第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）在巴西出戰台維斯盃拿下兩點單打、助隊成功晉級，不過賽後他對場邊的地主球迷頗有微詞。

相較去年連掃6冠、又拿下奧運金牌的風光，茲維列夫2022年賽季並不順利，年初的澳網公開賽止步16強、法國公開賽闖進決賽卻爆冷不敵哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik）；當然最受爭議的就是上月在墨西哥公開賽於雙打賽事對主審口出惡言、又直接拿球拍敲打主審椅、讓他單打賽事直接被判失格。

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最後ATP官方以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則，共罰茲維列夫40000美元，此決議讓外界認為裁罰過輕，女單前球后小威廉絲（Serena Williams）接受CNN專訪時更直言，「如果我這麼做，可能就進監牢了。」

一波未平一波又起，茲維列夫近日來到里約熱內盧為德國出戰台維斯盃，他在單打力扛兩點，都以直落二取勝，不過賽後記者會上不見喜悅，反而對球迷的行為頗有微詞。

茲維列夫提到，比賽時有些場邊巴西球迷的言論針對了自己的家人，對他而言這種行為已經嚴重「越線」，這位德國男單第一把交椅表示，球迷怎麼批評自己都沒關係，展現「愛我、恨我」的灑脫，也表示很享受在氣氛熱絡的球場打球，但球迷針對自己家人的行為已經嚴重越界。

茲維列夫並未詳細說明球迷言論如何傷害家人，不過根據網球記者莫加多（Jose Morgado）在推特上指出，比賽進行時有不少球迷高喊他的前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）名字，後者在2020年指控遭前情人身心霸凌、稱茲維列夫有嚴重暴力傾向、還曾試圖用枕頭把自己悶死。此家暴爭議讓茲維列夫形象一落千丈，也讓ATP連帶背負極大輿論壓力，該組織曾說會展開調查，不過至今未給外界一個交代。

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