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PLG》230公分德古拉拿22分、17籃板 勇士痛宰領航猿

2022/03/06 16:51

台北富邦勇士德古拉（中）全場豪取22分、17籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士靠著身高230公分「馬爾他巨獸」德古拉的高度優勢打爆對手禁區，全場豪取22分、17籃板，終場99：79收拾桃園領航猿，奪得3連勝。

烏克蘭受戰火波及，領航猿今天賽前特別邀請自家選手和勇士球員在賽前為烏克蘭祈福，同時也為來自烏克蘭的勇士洋將塞瑟夫打氣，隻身台灣奮戰的他，相當擔心家人的狀況，而球迷更自製「I STAND WITH UKRAINE」旗幟，為他加油打氣。

富邦勇士烏克蘭籍球員塞瑟夫（中）帶著烏克蘭國旗站到場上，桃園領航猿與富邦勇士兩隊球員與現場觀眾賽前為烏克蘭祈福打氣。（記者陳志曲攝）

勇士前次與領航猿交手以103：84大勝，今天塞瑟夫並未上陣，而是派出身高230公分的德古拉和辛特力先發，而德古拉也善用高度優勢，欺壓陣容偏矮的猿隊，半場就拿15分、9籃板，助勇士取得52：48領先。

比賽進入下半場，勇士靠著多點開花擴大差距，領航猿只能苦苦追趕，所幸在羅賓森第3節壓哨大號三分球提振士氣，只是決勝節陷入得分乾旱期，打了6分鐘全隊得分還無法突破10分，比賽分差也超過20分，勝負就此定調。

台北富邦勇士德古拉（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

勇士共3人得分達雙位數，辛特力有14分、11籃板、8助攻的全方位數據，賴廷恩拿11分，是唯一得分破10的本土球員，至於領航猿的三分球命中率依舊悽慘，28投僅5中，本週兩戰的外線準星都沒超過2成，羅賓森22分、15籃板，喬丹有22分，吳家駿拿10分。

桃園領航猿羅賓森（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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