中職》5名測試投手輪番上陣 今天誰獲葉總好評？

賴智垣後援一局挨轟失一分。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕今天自辦熱身賽對樂天桃猿，味全龍依序推出春訓邀請測試的5名投手葉國情、羅國華、歐耀宗、賴智垣、林羿豪登板各投1局，僅賴智垣第7局遭梁家榮轟陽春砲掉分，其他4投皆無失分，味全總教練葉君璋認為，今天5名測試投手都表現不錯。

葉總特別點名賴智垣，表示雖然今天挨轟掉分，但最快球速有147公里，投球內容也不錯，「有看到好的部分。」葉總另外點名林羿豪，「老皮（林羿豪）今天最快雖然只有140公里，不過都能讓對方打者打不好，打出去的球不太會飛。」

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林羿豪後援一局無失分。（記者羅志朋攝）

年僅21歲的葉國情去年遭釋出，最快球速雖能飆到152公里，但控球是最大罩門，葉總認為，葉國情來到味全春訓進步非常多，不管牛棚練投或比賽投球都有顯著成長。

味全龍今年春訓邀請7名投手來測試，就是在給機會，但只會錄取2人，19日公辦熱身賽前就會「放榜」。包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢，目前以林羿豪和劉昱言的出線機會最大。

葉國情後援一局無失分。（記者羅志朋攝）

歐耀宗後援一局無失分。（記者羅志朋攝）

羅國華後援一局無失分。（記者羅志朋攝）

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