PLG》領航猿外線準星太慘 賽前跟實戰的落差讓鄭志龍出乎意料

桃園領航猿施晉堯。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿上半場還緊咬台北富邦勇士，但下半場崩盤，最後以79：99慘敗，其中外線失準為關鍵之一，畢竟後兩節14投僅1中，而總教練鄭志龍也清楚問題所在，他說，其實每次練球時命中率都不錯，但實戰卻下滑不少，教練團也還在研究並找尋原因。

領航猿本季場均三分球出手次數僅28.2次，命中率僅26.9％，皆排聯盟墊底，而他們昨天在主場對台新夢想家的三分球命中率也只有13.6％，今再戰勇士雖上半場14投4中，但下半場變成14投1中，整場外線準星僅17.9％。

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桃園領航猿總教練鄭志龍。（記者陳志曲攝）

鄭志龍坦言，其實從去年夏天到現在都有發現球隊練習時的手感不俗，但每次到了場上的命中率都不好，這巨大落差也讓他出乎意料，教練團也悉心研究問題，他認為，可能是信心問題，但也只能鼓勵球員多出手。

吳家駿今天三分球4投1中，拿本土最高10分，他認為，信心確實是最大問題，不過，鄭志龍還是不斷告訴他們有空檔就要出手，也不要膽怯，畢竟要顧慮的不只是一場比賽，而是考量到團隊球風，以及更之後的賽季。

桃園領航猿吳家駿。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿關達祐。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿羅賓森。（記者陳志曲攝）

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