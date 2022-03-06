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足球》球迷拆椅砸人！墨西哥聯賽群毆22傷、9送醫

2022/03/06 20:06

〔體育中心／綜合報導〕墨西哥超級足球聯賽（Liga MX）發生球迷大暴動，在克雷塔羅對上阿特拉斯的比賽中上演全武行，至少有22人受傷、9人被送院，其中2人傷勢嚴重。

當時比賽進行到第62分鐘時，場邊球迷突然打起來，不僅是嗆聲揮拳，連汽油桶、座椅、棍棒都被當作武器。事發突然、場面混亂，群毆球迷從場下打到場上，不少觀眾擔心無辜波及更是狼狽逃跑。而比賽也不得不暫停，客隊阿特拉斯以1：0領先克雷塔羅。

據外媒報導，目前仍不清楚交戰原因。Liga MX主席阿瑞歐拉（Mikel Arriola）發文譴責今日發生的暴力事件，他表示一定會追究相關人員的疏漏，並強調球員和球迷的安全是聯盟最重視的事。

墨西哥超級足球聯賽變戰場，場面相當混亂。（資料照，歐新社）

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