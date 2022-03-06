T1》太神了！馬龍終場前16秒連拿5分 助特攻大逆轉海神

馬龍最後關頭連拿5分，上演驚奇大逆轉，全隊HIGH翻。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北中信特攻今天在主場進行3連戰最後一場，碰上聯盟龍頭高雄全家海神，雖然一度落後達20分，但最後關頭特攻靠著馬龍連拿5分，上演驚奇大逆轉，終場以91：90驚險擊敗海神。

特攻目前戰績排名第2，但他們本季對上海神苦吞3連敗，平均每戰只拿下70.7分，對於海神的防守苦無破解之道，今天要力求突破。

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近幾場上演飆分秀的「早哥」厄力，今天因為背部緊繃高掛免戰牌，加上林秉聖、魏嘉豪缺陣，特攻前3節陷入苦戰，尤其擋不住庫薩斯在禁區逞威和李漢昇外線開火，特攻一度落後超過20分。

第3節尾聲特攻吹起反攻號角，馬龍連續命中三分球，率隊步步進逼，第4節開局，輪到特攻射手謝亞軒挺身而出，助隊追到僅剩4分差距，加上呂濟而、阿巴西接力得分，順利把比數超前。

馬龍終場前16秒連拿5分，助特攻大逆轉海神。（記者林正堃攝）

雙方第4節後段展開拉鋸，最後34.6秒海神霍爾關鍵上籃，助隊取得2分領先，接著特攻採取犯規戰術，將于煥亞送上罰球線，而他穩穩兩罰俱中，拉開到4分差。

不過，特攻並未放棄，馬龍隨後飆進三分球，成功抄截後在放進兩分，助隊在終場前7秒取得1分超前；雖然海神仍有一波進攻，但最後以失誤收場，沒能在特攻主場收下勝利。

特攻馬龍繳出全隊最高31分、13籃板，阿巴西挹注22分；海神庫薩斯進帳全隊最高24分、14籃板，于煥亞、胡瓏貿和霍爾都拿下12分。

阿巴西。（記者林正堃攝）

呂濟而。（記者林正堃攝）

謝亞軒。（記者林正堃攝）

庫薩斯。（記者林正堃攝）

余煥亞。（記者林正堃攝）

海神遭逆轉吞敗。（記者林正堃攝）

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