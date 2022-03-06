晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》太神了！馬龍終場前16秒連拿5分 助特攻大逆轉海神

2022/03/06 19:59

馬龍最後關頭連拿5分，上演驚奇大逆轉，全隊HIGH翻。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北中信特攻今天在主場進行3連戰最後一場，碰上聯盟龍頭高雄全家海神，雖然一度落後達20分，但最後關頭特攻靠著馬龍連拿5分，上演驚奇大逆轉，終場以91：90驚險擊敗海神。

特攻目前戰績排名第2，但他們本季對上海神苦吞3連敗，平均每戰只拿下70.7分，對於海神的防守苦無破解之道，今天要力求突破。

近幾場上演飆分秀的「早哥」厄力，今天因為背部緊繃高掛免戰牌，加上林秉聖、魏嘉豪缺陣，特攻前3節陷入苦戰，尤其擋不住庫薩斯在禁區逞威和李漢昇外線開火，特攻一度落後超過20分。

第3節尾聲特攻吹起反攻號角，馬龍連續命中三分球，率隊步步進逼，第4節開局，輪到特攻射手謝亞軒挺身而出，助隊追到僅剩4分差距，加上呂濟而、阿巴西接力得分，順利把比數超前。

馬龍終場前16秒連拿5分，助特攻大逆轉海神。（記者林正堃攝）

雙方第4節後段展開拉鋸，最後34.6秒海神霍爾關鍵上籃，助隊取得2分領先，接著特攻採取犯規戰術，將于煥亞送上罰球線，而他穩穩兩罰俱中，拉開到4分差。

不過，特攻並未放棄，馬龍隨後飆進三分球，成功抄截後在放進兩分，助隊在終場前7秒取得1分超前；雖然海神仍有一波進攻，但最後以失誤收場，沒能在特攻主場收下勝利。

特攻馬龍繳出全隊最高31分、13籃板，阿巴西挹注22分；海神庫薩斯進帳全隊最高24分、14籃板，于煥亞、胡瓏貿和霍爾都拿下12分。

阿巴西。（記者林正堃攝）

呂濟而。（記者林正堃攝）

謝亞軒。（記者林正堃攝）

庫薩斯。（記者林正堃攝）

余煥亞。（記者林正堃攝）

海神遭逆轉吞敗。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。