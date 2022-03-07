格鬥》家人身陷戰火、父親製汽油彈抗俄 鐵娘子飆髒話譙普廷

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「鐵娘子」美譽的30歲烏克蘭MMA（綜合格鬥）運動員莫羅茲（Maryna Moroz），昨天在UFC 272預賽第2輪擊敗哈薩克好手阿加波娃（Mariya Agapova），從草量級升上蠅量級後取得3連勝。她賽後也向祖國喊話，並痛批俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），「去死吧！婊子，不要碰烏克蘭。」

莫羅茲今天賽前身披烏克蘭國旗進場，贏得全場觀眾的掌聲，而她成功贏下比賽後，高舉國旗慶祝，全場抱以熱烈歡呼，這也是她近2年來的首勝，因為簽證問題，她已經有2年沒有參加UFC賽事。

請繼續往下閱讀...

「將榮光歸於烏克蘭，榮耀屬於英雄，」莫羅茲賽後受訪哽咽表示，自己的國家正在打仗，家人也都還在國內，這一週很難熬，擔心到崩潰大哭，因為家人的處境非常糟糕，父親在家製作汽油彈，而她們家的農場也提供起士等乳製品給前線的士兵。

莫羅茲相當感謝大家湧入她的社群網站留言鼓勵她，讓她能夠打起精神準備比賽。而莫羅茲最後也有話要送給俄羅斯總統普廷，「去死吧！婊子，我愛我的祖國，不要碰烏克蘭。」

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲昨天擊敗哈薩克好手阿加波娃。（法新社）

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲高舉烏克蘭國旗慶祝。（法新社）

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法