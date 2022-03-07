晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

格鬥》家人身陷戰火、父親製汽油彈抗俄 鐵娘子飆髒話譙普廷

2022/03/07 06:54

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有「鐵娘子」美譽的30歲烏克蘭MMA（綜合格鬥）運動員莫羅茲（Maryna Moroz），昨天在UFC 272預賽第2輪擊敗哈薩克好手阿加波娃（Mariya Agapova），從草量級升上蠅量級後取得3連勝。她賽後也向祖國喊話，並痛批俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），「去死吧！婊子，不要碰烏克蘭。」

莫羅茲今天賽前身披烏克蘭國旗進場，贏得全場觀眾的掌聲，而她成功贏下比賽後，高舉國旗慶祝，全場抱以熱烈歡呼，這也是她近2年來的首勝，因為簽證問題，她已經有2年沒有參加UFC賽事。

「將榮光歸於烏克蘭，榮耀屬於英雄，」莫羅茲賽後受訪哽咽表示，自己的國家正在打仗，家人也都還在國內，這一週很難熬，擔心到崩潰大哭，因為家人的處境非常糟糕，父親在家製作汽油彈，而她們家的農場也提供起士等乳製品給前線的士兵。

莫羅茲相當感謝大家湧入她的社群網站留言鼓勵她，讓她能夠打起精神準備比賽。而莫羅茲最後也有話要送給俄羅斯總統普廷，「去死吧！婊子，我愛我的祖國，不要碰烏克蘭。」

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲昨天擊敗哈薩克好手阿加波娃。（法新社）

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲高舉烏克蘭國旗慶祝。（法新社）

烏克蘭「鐵娘子」莫羅茲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。