PLG》辛巴拿34分還投進本季首顆三分球 攻城獅不敵國王

攻城獅辛巴拿34分、14籃板。（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+新北國王全場最多領先21分，卻險浪費巨大優勢，好在「微笑射手」簡祐哲關鍵時刻發威連拿5分，加上湯瑪士和麥卡洛合拿49分，助隊甩開新竹街口攻城獅糾纏，以111：96收下2連勝。

新北國王睽違兩週再戰，但表現不見生澀，辦場打完就取得63：45領先，不過攻城獅下半場急起直追，連主打禁區的辛巴本季首次出手三分球都進，將比分不斷追進，還一度看到翻盤曙光。

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不過，簡祐哲在第4節91：87之際挺身而出，一人連拿5分擴大領先，讓國王吃下定心丸，即便最後Q.戴維斯和湯瑪士都吞6犯離場，但已確保穩定領先，並拿下最後勝果。

湯瑪士今天攻守都得記上大功，畢竟他得在禁區扛辛巴，而他單場投進4顆三分球，拿25分、11籃板，麥卡洛24分、10籃板，Q.戴維斯貢獻19分、8籃板，至於楊敬敏有18分、6籃板、5助攻進帳，而功臣之一的簡祐哲則是替補拿7分。

國王麥卡洛拿24分、10籃板。（新北國王提供）

國王湯瑪士拿25分、11籃板。（新北國王提供）

國王湯瑪士拿25分、11籃板。（新北國王提供）

攻城獅此戰幾乎是靠雙洋將撐場，辛巴拿34分、14籃板，法獅拿23分、6籃板，本土最佳為隊長李家瑞的9分，至於球星高國豪替補出賽28分鐘拿8分、3籃板、2助攻。

攻城獅法獅拿23分。（新竹攻城獅提供）

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