晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》辛巴拿34分還投進本季首顆三分球 攻城獅不敵國王

2022/03/06 20:08

攻城獅辛巴拿34分、14籃板。（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+新北國王全場最多領先21分，卻險浪費巨大優勢，好在「微笑射手」簡祐哲關鍵時刻發威連拿5分，加上湯瑪士和麥卡洛合拿49分，助隊甩開新竹街口攻城獅糾纏，以111：96收下2連勝。

新北國王睽違兩週再戰，但表現不見生澀，辦場打完就取得63：45領先，不過攻城獅下半場急起直追，連主打禁區的辛巴本季首次出手三分球都進，將比分不斷追進，還一度看到翻盤曙光。

不過，簡祐哲在第4節91：87之際挺身而出，一人連拿5分擴大領先，讓國王吃下定心丸，即便最後Q.戴維斯和湯瑪士都吞6犯離場，但已確保穩定領先，並拿下最後勝果。

湯瑪士今天攻守都得記上大功，畢竟他得在禁區扛辛巴，而他單場投進4顆三分球，拿25分、11籃板，麥卡洛24分、10籃板，Q.戴維斯貢獻19分、8籃板，至於楊敬敏有18分、6籃板、5助攻進帳，而功臣之一的簡祐哲則是替補拿7分。

國王麥卡洛拿24分、10籃板。（新北國王提供）

國王湯瑪士拿25分、11籃板。（新北國王提供）

國王湯瑪士拿25分、11籃板。（新北國王提供）

攻城獅此戰幾乎是靠雙洋將撐場，辛巴拿34分、14籃板，法獅拿23分、6籃板，本土最佳為隊長李家瑞的9分，至於球星高國豪替補出賽28分鐘拿8分、3籃板、2助攻。

攻城獅法獅拿23分。（新竹攻城獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。