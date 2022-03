馬拉松》刷新50K世界紀錄！南非選手摩柯卡推高障礙

摩柯卡。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕南非長跑選手摩柯卡 (Stephen Mokoka)今在家鄉伊麗莎白港(Gqeberha)舉辦的Nedbank Runified 50公里項目長跑賽事中,花了2小時40分13秒完賽,打破世界紀錄。

3屆奧運選手摩柯卡首度參與50公里比賽,就打破去年的衣索比亞冠軍貝克勒(Ketema Bekele)的2小時42分7秒成績。賽後他也坦言「好累!但很享受。」

請繼續往下閱讀...

至於女子組則由衣索比亞選手柏斯(Amelework Fikadu Bosho)以3小時4分58秒拿下第一,比第二名領先將近4分鐘。

WORLD RECORD



Stephen Mokoka breaks the world 50km record at the Nedbank #Runified 50km in Gqeberha, South Africa!



For his racing debut on the distance, the three-time Olympian crosses the finish line in 2:40:13



*subject to ratification