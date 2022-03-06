晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》最後16秒神奇大逆轉 呂濟而：生涯最戲劇性一戰

2022/03/06 20:51

呂濟而。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北中信特攻今在主場迎戰高雄全家海神，雖然一度落後達20分，但在決勝節上演逆轉秀，尤其最後16秒特攻洋將馬龍先飆進三分球，接著抄截後再放進2分，一口氣連拿5分，率隊以91：90成功逆轉，特攻總教練李逸驊表示，這是很令人感動的一戰，尤其到3連勝最後一場，大家都是拚老命撐完整場。

特攻這週進行三連戰，且都是和聯盟前3名的球隊交手，包含台啤英熊、台中葳格太陽和海神。李逸驊認為，職業賽強度高，尤其得和洋將對抗，身體碰撞強度高，「像是查拉帝、譚傑龍今天手都快舉不起來，原本是告訴球員，今天能夠打完、不要受傷就算我們勝利。」但他認為，最重要的關鍵是球員不放棄，在落後20分情況下，能夠放開來打，「我相信這對年輕球員來說，經驗值能大幅增加。」

馬龍今天繳出31分、13籃板，尤其在最後16秒連拿5分率隊上演逆轉秀，他說：「三分球出手時我很專注，內心只想著我要贏球，後來的抄截，我也知道重要時刻來了。」

今天繳出12分、5籃板的呂濟而說：「這是我打職業以來，最戲劇性的比賽，我們到後面都沒有放棄，加上很多觀眾，讓我們在場上保持亢奮，雖然身體很累，但到後來是另一種境界了。」李逸驊稱讚，呂濟而在這3連戰當中，不只把蔣淯安守得很好，這一戰也成功擋住海神布銳克曼，不要讓他順利跟內線球員庫薩斯串聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。