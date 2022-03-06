T1》最後16秒神奇大逆轉 呂濟而：生涯最戲劇性一戰

呂濟而。（記者林正堃攝）





〔記者粘藐云／新北報導〕新北中信特攻今在主場迎戰高雄全家海神，雖然一度落後達20分，但在決勝節上演逆轉秀，尤其最後16秒特攻洋將馬龍先飆進三分球，接著抄截後再放進2分，一口氣連拿5分，率隊以91：90成功逆轉，特攻總教練李逸驊表示，這是很令人感動的一戰，尤其到3連勝最後一場，大家都是拚老命撐完整場。

特攻這週進行三連戰，且都是和聯盟前3名的球隊交手，包含台啤英熊、台中葳格太陽和海神。李逸驊認為，職業賽強度高，尤其得和洋將對抗，身體碰撞強度高，「像是查拉帝、譚傑龍今天手都快舉不起來，原本是告訴球員，今天能夠打完、不要受傷就算我們勝利。」但他認為，最重要的關鍵是球員不放棄，在落後20分情況下，能夠放開來打，「我相信這對年輕球員來說，經驗值能大幅增加。」

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馬龍今天繳出31分、13籃板，尤其在最後16秒連拿5分率隊上演逆轉秀，他說：「三分球出手時我很專注，內心只想著我要贏球，後來的抄截，我也知道重要時刻來了。」

今天繳出12分、5籃板的呂濟而說：「這是我打職業以來，最戲劇性的比賽，我們到後面都沒有放棄，加上很多觀眾，讓我們在場上保持亢奮，雖然身體很累，但到後來是另一種境界了。」李逸驊稱讚，呂濟而在這3連戰當中，不只把蔣淯安守得很好，這一戰也成功擋住海神布銳克曼，不要讓他順利跟內線球員庫薩斯串聯。

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