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網球》金氏世界紀錄最高齡選手！烏克蘭97歲阿公留守祖國譴責戰爭

2022/03/07 06:56

高齡97歲的網球選手斯坦尼斯拉夫斯基。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，不少該國人民只能紛紛出逃至歐洲他國，不過烏克蘭高齡97歲的網球選手斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）堅持留守家鄉，經歷過二戰的他希望世界能早日恢復和平，讓他能重拾最愛的網球，一圓與「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）過招的夢想。

斯坦尼斯拉夫斯基是金氏世界紀錄認證目前全球最高齡的網球選手，去年10月才與西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）練球，而他原本夢想可以與費爸對網切磋，不料戰爭無預警爆發，現在他的心願變得卑微，就是可以好好活下去。

「我希望可以活到100歲，但我必須在這個恐怖的情況中活下來。」斯坦尼斯拉夫斯基告訴《路透社》，「從（2月）24日到現在我幾乎都沒出門，一直待在家裡、我有充足的食物、冰箱是滿的。我在波蘭的女兒想將我接過去，但我決定留在這裡，我聽力不太好，幾乎聽不太到任何聲音，所以晚上還是可以入睡。昨晚這裡有爆炸、早上又有防空警報。」

在第二次世界大戰期間，斯坦尼斯拉夫斯基是為蘇聯製造攻打納粹戰機的工程師，他從沒想過生平還會經歷過另一場戰爭，「戰爭到底有什麼好處？21世紀根本不該有戰爭發生，兩邊必須趕緊達成協議。」

只有戰爭結束，斯坦尼斯拉夫斯基才能重拾網球，30歲開始接觸這項運動的他說：「網球是我的生命、我的命運，我從90歲開始到國外參加老年組的世界錦標賽，歐洲錦標賽，我誰都不怕，只希望戰爭趕快結束，我才能打網球。如果我去波蘭就可以在那裡打球，但我決定留在這裡等待戰爭結束。」

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