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PLG》辛巴無人能敵 林冠綸：可能是有史以來最好洋將

2022/03/06 21:46

攻城獅辛巴拿34分、14籃板。（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕226公分的辛巴靠著壯碩身材稱霸球場，但他本季前12場都沒有任何三分球出手，今天對新北國王於第3節投進壓哨三分球，全場攻下34分，卻還是難救新竹街口攻城獅，最終以96：111吞敗。

今天對國王在第3節剩下最後4秒，攻城獅從後場發球，直接將球長傳給在外圍的辛巴，眼看所剩時間不多，辛巴也直接在外圍出手，本季第1次的三分線出手就命中，讓現場超過5572名的球迷嗨爆。

攻城獅教練林冠綸賽後解釋，其實並沒有特別畫戰術讓辛巴去投三分球，而是剛好辛巴是最容易接到球的人，而他在外圍也相對其他人不會碰到嚴防，「我告訴球員，誰有空檔就出手。」

連兩場出賽的辛巴，今天還打了40分55秒，全場14投12中的高投籃命中率，繳出34分、14籃板的豪華數據，甚至逼得國王兩位長人湯瑪士和Q.戴維斯都吞下6犯畢業，而林冠綸也對自家球員讚譽有加，因為他即便被牽制，還是能繳出漂亮數據。

辛巴在上半季出賽13場確實繳出無人能敵的宰制力表現，65.2％的高投籃命中率，可拿到25.6分外帶20.5籃板，林冠綸自信地說：「他證明自己可能是今年，甚至是有史以來最好的洋將了。」

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