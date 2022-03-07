網球》圓山青少年菁英賽 王彥珺、鄭安潔稱王封后

男子組冠軍王彥珺。（圓網1416公益信託基金提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第8屆圓山聯誼會青少年網球菁英賽落幕，南科實中王彥珺、高雄正興國中鄭安潔都以小搏大，展現初生之犢的膽識與銳氣，各自在男、女子組稱王封后，笑領3萬台幣冠軍獎金。

女子組冠軍鄭安潔。（圓網1416公益信託基金提供）

就讀國一的王彥珺，曾獲四維盃學童賽五年級冠軍，臨場穩定性十足，先以4：0、5：4擊敗北市新興國中三年級呂維昕，決賽再以6：4力退新竹三民國中二年級林豪鈺，連勝兩位年長對手而掄元。王彥珺非常獨立，小二開始每天從嘉義搭火車到彰化花壇接受訓練，在嘉義基督教醫院擔任過敏免疫風濕科主治醫師的父親王宏斌透露，原本兒子上國中要專心課業，但歷經去年春節南科寒訓，發現他非常自律，能把網球融入生活、功課也沒鬆懈，才同意繼續打球。

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圓山青少年菁英賽圓滿落幕。（圓網1416公益信託基金提供）

正反拍都用雙手擊球的鄭安潔，初登場先以5：3、4：1扳倒桃園慈文國中一年級林郁晨，決賽再挾4：1、2：4、11：9險勝北市新民國中三年級黃奕晴，驚喜笑領金盃，「我本來只想贏一場就好了，沒想到居然奪冠，實在很開心。」鄭安潔小時候因體型瘦弱，只好用雙手持拍打球，母親陳佩如說：「她以前力氣不夠，單手擊球連握拍都握不緊，升國中決定不改了，一直使用雙手，還把球拍加重，擊球更具威力。」

國內網球界共襄盛舉，包括許晃榮、江勁彥、劉虹蘭等多位前國手都到場力挺，賽後詹詠然、陳迪也應邀分享多年來網球心得，令小選手們獲益良多。

詹詠然（左4）、陳迪（左5）和小選手分享網球生涯心得。（圓網1416公益信託基金提供）

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