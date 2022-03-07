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NBA》無懼籃網雙星飆54分取勝！ 塔圖姆追平「大鳥」神紀錄

2022/03/07 07:45

塔圖姆單場狂飆54分，投進8顆三分球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓塞爾提克主將塔圖姆（Jayson Tatum）在今天遇上杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）同時在場的籃網隊展現一夫當關的霸氣，全場狂砍54分，追平隊史傳奇「大鳥」伯德（Larry Bird）的紀錄，率領球隊以126：120成功守護家園。

24歲的塔圖姆今天展現超級巨星的架式，面對聯盟最強得分進攻手杜蘭特，展現出比他還恐怖的火力，全場30投16中，投進8顆三分球，豪取54分外帶5籃板3助攻，生涯第4度在例行賽得分來到50大關，追平綠衫軍由傳奇球星伯德所保持的隊史紀錄，也率領綠衫軍在最近16場比賽收下14勝。

下半場狂砍36分率領球隊贏球的塔圖姆說：「在這麼一個有競爭力的夜晚，由其是像這樣的比賽，與一支擁有聯盟最佳雙人組的球隊比賽時，你就單純地只想要當一個競爭者，這樣的比賽就是小孩子曾夢想過並追求的那種比賽。」

籃網雙星今日同樣表現不俗，杜蘭特砍下37分6籃板8助攻與2火鍋，雖然也發生8次失誤，而俄文則拿下19分，當他每一次拿到球時都會被現場的塞爾提克球迷怒噓。

杜蘭特豪取37分無用。（美聯社）

雙槍之一的J.布朗（Jaylen Brown）今天迎回自己腳踝扭傷後的首場比賽，砍下21分，他在賽後訪談時與塔圖姆坐在一起時說：「在我左邊的這個人完全無法被阻擋。」

史馬特（Marcus Smart）談起塔圖姆近期的轉變道：「他不再去強打每一球並試著做出正確的解讀，讓比賽對他來說能夠變得輕鬆。」、「省下力氣不去試著突破每次的包夾，這也使得他有力氣在比賽末段去做他該做的事情，也是為什麼他能夠在第四節接管比賽的原因。」

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