NBA》公鹿雙箭頭寫近25季罕見紀錄！ 決勝節飆分擊落龍頭太陽

米德爾頓(中)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕東西部強權公鹿、太陽今正面交鋒,雄鹿大軍米德爾頓(Khris Middleton)、J.哈勒戴(Jrue Holiday)決勝節瘋狂飆分,率隊以132:122擊敗西部龍頭太陽,摘下4連勝。

太陽狀元郎艾頓(Deandre Ayton)上半場攻下17分表現突出,但公鹿也不惶多讓,米德爾頓、「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)半場聯手砍下34分緊咬戰局,公鹿在半場終了前連進3顆三分彈,縮小與太陽分差,帶著60:63落後進入下半場。

易籃後,雙方持續激戰,比賽陷入膠著,公鹿在第三節尾聲靠J.諾拉(Jordan Nwora)三分打逆轉戰局,反倒以1分領先進入決勝節。末節公鹿雙箭頭米德爾頓、J.哈勒戴輪流開火,兩人單節分別轟下16、17分,幫助球隊力壓強敵,太陽追分時刻幾波外線出手都落空,終場以10分差落敗。

J.哈勒戴(中)。(USA TODAY Sports)

公鹿6人得分上雙,米德爾頓繳出44分、8籃板、5助攻,J.哈勒戴進帳24分、9助攻,亞德托昆波拿下19分、13籃板,《ESPN Stats & Info》數據指出,米德爾頓、J.哈勒戴成為近25季聯盟第三隊,單場第4節得分皆轟破15分的隊友,加入杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)、布萊恩(Kobe Bryant)與歐登(Lamar Odom)的行列。

太陽先發5人得分都上雙,艾頓斬獲30分、8籃板,佩恩(Cameron Payne)23分、8助攻,克勞德(Jae Crowder)19分、5籃板。

Khris Middleton and Jrue Holiday are the 3rd pair of teammates over the last 25 seasons to each score more than 15 points in the 4th quarter of a game.



They join Kevin Durant and Kyrie Irving in 2020 and Kobe Bryant and Lamar Odom in 2011. pic.twitter.com/UbNgibICOP