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NBA》聲援烏克蘭卻避談別國人權 挺台球星怒嗆：偽君子！

2022/03/07 08:09

坎特發文痛批塞爾提克雙重標準。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕不斷聲援台灣且砲轟中國的「人權鬥士」坎特（Enes Kanter Freedom），在今天看見本季曾效力過的綠衫軍塞爾提克聲援烏克蘭的畫面時，忍不住對他們的雙重標準發文開酸。

坎特在本季時常發文希望各界關注在中國的人權議題，且公開聲援台灣、香港與吾爾人，且砲轟習近平與普廷，同時也力挺台灣總統蔡英文，後續在取得美國國民身分後坎特還將姓氏改為「自由」。

坎特季初效力於塞爾提克隊，出賽35場平均可以拿下3.7分4.6籃板，不過在季中交易時他被球隊送往火箭，火箭隨即也將他給裁掉成為自由球員，至今仍沒有球隊將他簽下。

近日俄羅斯出兵入侵烏克蘭，坎特同樣也表達自己對烏克蘭的支持，但在今天看到綠衫軍比賽時忍不住開酸：「偽君子！我看到塞爾提克教練團成員別上烏克蘭的別針，我也支持烏克蘭。但敘利亞，阿富汗，維吾爾，香港，圖博，台灣呢？為什麼可以力挺烏克蘭的人權但不談其他國家的？從俄羅斯那邊獲得的利益不是很大嗎？」

坎特在發完該文後爆料綠衫軍過往對他的要求：「當我穿上鞋子希望人們關注人權時，塞爾提克求我不要穿，還威脅要把我禁賽，然後塞爾提克現在別著烏克蘭的別針，這公平嗎？誰准許這樣子做的 NBPA/NBA？誰能決定誰的命比較重要？」

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