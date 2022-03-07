NBA》杜蘭特創2萬5千分壯舉 籃網勝率跌破5成對團隊仍有信心

杜蘭特達成25000分里程碑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天120：126不敵塞爾提克，苦吞4連敗，不過陣中一哥杜蘭特（Kevin Durant）單場豪取37分，生涯總得分數突破25000分大關，成為史上第23位達成此壯舉的球員。

杜蘭特賽後也直言這感覺非常好，並坦承如果沒有經歷傷痛，他現在已經達到3萬分里程碑。杜特蘭在2019年季後賽遭逢阿基里斯腱斷裂，隔年賽季整季報銷，本季又因為內側副韌帶（MCL）扭傷缺席一個半月，近年大小傷勢不斷影響他締造紀錄，不過今天他仍達成現役繼詹姆斯（LeBron James）和「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）後，唯三位擠身25000分行列的球員。

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籃網主帥奈許（Steve Nash）讚揚度杜蘭特的表現，「他太不可思議了，不管是他的個人能力、對球隊的犧牲、在場上的韌性和對比賽的熱情，你都可以從他的比賽中看到，且不要忘記他曾經歷嚴重傷勢，還能展現出同等的高水準球技，他絕對可以突破3萬分的。」

「他（杜蘭特）從19歲就開始做這件事（得分），每次看起來都那麼容易，即使先前曾缺陣長達6周，但他就像沒受過傷一樣，並保持如此高超的水準，這就是為什麼他這麼出色的原因。」隊友厄文（Kyrie Irving）也對杜蘭特創造的成就表示欽佩。

不過籃網近期陷入空前低潮，近20場狂輸17場，戰績32勝33敗位居東部第9，能否晉級季後賽都是未知數。但杜蘭特仍顯得老神在在，「要光顧著在旁擔心和緊張很容易，但我們還有17場比賽，就讓我們看看接下來會發生什麼事，我對我們團隊很有信心。」

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