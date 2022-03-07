NBA》重返綠衫軍主場仍遭噓 厄文：像前女友纏著想得到回應

"It's like the scorned girlfriend, wants an explanation on why I left but still hoping for a text back."



Kyrie Irving shared his feelings on what it's like getting booed by Celtics fans.



（via @NBCSCeltics）pic.twitter.com/Fsg6TmcT7O — Yahoo Sports （@YahooSports） March 6, 2022

〔體育中心／綜合報導〕曾效力於塞爾提克2個球季的厄文（Kyrie Irving），每每回到綠衫軍主場就會遭到滿場球迷的噓聲伺候，今日的比賽亦不例外，而他在賽後也打趣地將這些球迷比喻成前女友，分手後仍拼命想要獲得回應。

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籃網今日踢館塞爾提克，但以120：126飲恨，而比賽中厄文又再次被綠衫軍球迷噓爆，他賽後打趣地說：「我知道我剩下來的職業生涯都是會像這樣，這就像是被甩的女友，想要我解釋為什麼離開，還希望收到回信。」並且認為這樣的狀況很有趣。

厄文在2017至2019為塞爾提克效力2季，據波士頓當地媒體指出，這是他在離開綠衫軍後，第5次重返波士頓，儘管曾爆出鬧得不愉快，但厄文仍是向媒體解釋：「現實是，我很感激我在波士頓效力的時光。」表示每個人都待他很好，現在關係仍然很好、很緊密。

厄文本場攻下19分6助攻，另有3次抄截。

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