晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》重返綠衫軍主場仍遭噓 厄文：像前女友纏著想得到回應

2022/03/07 09:19

〔體育中心／綜合報導〕曾效力於塞爾提克2個球季的厄文（Kyrie Irving），每每回到綠衫軍主場就會遭到滿場球迷的噓聲伺候，今日的比賽亦不例外，而他在賽後也打趣地將這些球迷比喻成前女友，分手後仍拼命想要獲得回應。

籃網今日踢館塞爾提克，但以120：126飲恨，而比賽中厄文又再次被綠衫軍球迷噓爆，他賽後打趣地說：「我知道我剩下來的職業生涯都是會像這樣，這就像是被甩的女友，想要我解釋為什麼離開，還希望收到回信。」並且認為這樣的狀況很有趣。

厄文在2017至2019為塞爾提克效力2季，據波士頓當地媒體指出，這是他在離開綠衫軍後，第5次重返波士頓，儘管曾爆出鬧得不愉快，但厄文仍是向媒體解釋：「現實是，我很感激我在波士頓效力的時光。」表示每個人都待他很好，現在關係仍然很好、很緊密。

厄文本場攻下19分6助攻，另有3次抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。