晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投球計時器要來了！ 核心議題無共識 預計更多場比賽被取消

2022/03/07 09:52

大聯盟本季的開幕時間預計還會再往後。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資協商依舊沒能得到結果，今天《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，儘管雙方已就數個方案討論出結果，但核心經濟議題卻依舊沒有共識，大聯盟將會再度宣布有更多的賽事取消。

南丁格爾首先指出今天在會議中雙方達成的共識，同意在2023年實施投球計時器、加大壘包與限制防守佈陣三大措施。

大聯盟發言人卡普林（Glen Caplin）表示，「球員工會向大聯盟提出一個比上次更糟的提案，就某些議題上來說，他們甚至還倒退了。」、「簡單來說我們走進了死胡同。我們試著去應對但該提案並沒有讓事情變簡單。」

但球員工會強烈反對大聯盟的敘述，表示他們已經在談判中做出讓步，其中包含：讓季後賽球隊擴增到12隊而非14隊、允許球團在球衣與頭盔上放補丁廣告，此舉預計能夠增加1.7億美元的收入、給予大聯盟球團在45天前宣布規則改動後實施的權利而非1年前宣布後實施、放棄擴大超級二年級生的認定與讓球員提早進入自由市場的請求、不再尋求收益分享減少1億的限制或要求選秀制度改變、撤回非貨幣奢侈稅罰款的要求。

不過南丁格爾指出，在球員工會表示自己有讓步的同時，大聯盟也表示他們已經同意了數個球員工會的要求，包含在國聯實施指定打擊、將最低工資提高23%、設立獎金池、建立機制來遏止球團操作球員年資、設立5隊樂透不讓球隊擺爛拼選秀順位、取消對自由球員的合格報價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。