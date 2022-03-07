MLB》投球計時器要來了！ 核心議題無共識 預計更多場比賽被取消

大聯盟本季的開幕時間預計還會再往後。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資協商依舊沒能得到結果，今天《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，儘管雙方已就數個方案討論出結果，但核心經濟議題卻依舊沒有共識，大聯盟將會再度宣布有更多的賽事取消。

南丁格爾首先指出今天在會議中雙方達成的共識，同意在2023年實施投球計時器、加大壘包與限制防守佈陣三大措施。

請繼續往下閱讀...

大聯盟發言人卡普林（Glen Caplin）表示，「球員工會向大聯盟提出一個比上次更糟的提案，就某些議題上來說，他們甚至還倒退了。」、「簡單來說我們走進了死胡同。我們試著去應對但該提案並沒有讓事情變簡單。」

但球員工會強烈反對大聯盟的敘述，表示他們已經在談判中做出讓步，其中包含：讓季後賽球隊擴增到12隊而非14隊、允許球團在球衣與頭盔上放補丁廣告，此舉預計能夠增加1.7億美元的收入、給予大聯盟球團在45天前宣布規則改動後實施的權利而非1年前宣布後實施、放棄擴大超級二年級生的認定與讓球員提早進入自由市場的請求、不再尋求收益分享減少1億的限制或要求選秀制度改變、撤回非貨幣奢侈稅罰款的要求。

不過南丁格爾指出，在球員工會表示自己有讓步的同時，大聯盟也表示他們已經同意了數個球員工會的要求，包含在國聯實施指定打擊、將最低工資提高23%、設立獎金池、建立機制來遏止球團操作球員年資、設立5隊樂透不讓球隊擺爛拼選秀順位、取消對自由球員的合格報價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法