冬季帕運》我們沒有犯罪！俄選手遭禁賽宣洩不滿 痛批IPC虛偽

俄羅斯選手布加耶夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為譴責俄羅斯入侵烏克蘭，日前國際帕委會（IPC）政策急轉彎，禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京冬季帕運，受影響無法參賽的俄羅斯選手布加耶夫（Alexey Bugaev）在社群媒體吐心聲，宣洩不滿情緒。

國際帕委會原本打算讓俄羅斯與白俄羅斯選手，在北京冬季帕運以中立身分參賽，雖禁止使用國名、國旗和國歌，且不列入獎牌榜，但仍引起各國強烈反彈，在外界輿論壓力下，在開幕日前一天政策轉彎，禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參加比賽。

請繼續往下閱讀...

曾在2014年索契、2018年平昌冬季帕運都有摘金紀錄的俄羅斯高山滑雪運動員布加耶夫，在IG發文表達對禁賽的不滿情緒，布加耶夫表示：「這個決定公佈的時候，我感到很震驚，有希望獲得獎牌且完全清白的選手們，因為明確的政治理由受到禁賽處分，這是明顯的反俄，什麼奧林匹克主義都是騙人的。」

布加耶夫痛批：「IPC是多麼的虛偽，不人道又自相矛盾，我想對參與這個決定的所有人說，很多選手、教練、工作人員多年來的努力付諸流水，有人能理解嗎？」

文末，布加耶夫更表示：「我們沒有犯罪。」強烈表達對國際帕委會的抗議，以及無法參加北京冬季帕運的不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法