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NBA》11個月漫長等待 熱火明星後衛有望明日復出

2022/03/07 10:28

熱火明星後衛歐拉迪波有望在明日比賽中回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）近年飽受傷病所苦，上次出賽已是去年4月9日，而今日官方將歐拉迪波出戰狀態升級，將有機會在明日出賽。

綜合美國媒體報導，雖然歐拉迪波很接近復出，先前也曾有消息傳出將於台灣時間3月8日與火箭的比賽回歸，不過仍希望球隊能再有溝通，而目前球團也宣布升級歐拉迪波的狀態為50%的出戰可能性（QUESTIONABLE），外界也猜測若沒有意外，回歸機會相當高，

對於歐拉迪波的復出，熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）說：「他很有毅力，對職業運動員來說，最艱難的事情就是受傷，而且你大部分的時間都遠離球隊，也許，心理健康方面對運動員來說是最具挑戰的。」一哥巴特勒（Jimmy Butler）則認為歐拉迪波狀態良好，做了很長的準備重返球隊，並且同感開心。

歐拉迪波2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂，上季成為自由球員後先前拒絕溜馬、火箭開出的合約，如願透過交易轉戰熱火，未料僅打4場繳出12.0分、3.5籃板、3.5助攻，舊傷再度復發動刀治療，也提前報銷，而爭取頂薪合約美夢破碎，最後僅能以一年老將底薪合約回歸熱火

熱火目前戰績41勝22敗，暫居東部龍頭。

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