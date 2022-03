NBA》11個月漫長等待 熱火明星後衛有望明日復出

熱火明星後衛歐拉迪波有望在明日比賽中回歸。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕熱火明星後衛歐拉迪波(Victor Oladipo)近年飽受傷病所苦,上次出賽已是去年4月9日,而今日官方將歐拉迪波出戰狀態升級,將有機會在明日出賽。

綜合美國媒體報導,雖然歐拉迪波很接近復出,先前也曾有消息傳出將於台灣時間3月8日與火箭的比賽回歸,不過仍希望球隊能再有溝通,而目前球團也宣布升級歐拉迪波的狀態為50%的出戰可能性(QUESTIONABLE),外界也猜測若沒有意外,回歸機會相當高,

對於歐拉迪波的復出,熱火總教練史波斯查(Erik Spoelstra)說:「他很有毅力,對職業運動員來說,最艱難的事情就是受傷,而且你大部分的時間都遠離球隊,也許,心理健康方面對運動員來說是最具挑戰的。」一哥巴特勒(Jimmy Butler)則認為歐拉迪波狀態良好,做了很長的準備重返球隊,並且同感開心。

歐拉迪波2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂,上季成為自由球員後先前拒絕溜馬、火箭開出的合約,如願透過交易轉戰熱火,未料僅打4場繳出12.0分、3.5籃板、3.5助攻,舊傷再度復發動刀治療,也提前報銷,而爭取頂薪合約美夢破碎,最後僅能以一年老將底薪合約回歸熱火。

熱火目前戰績41勝22敗,暫居東部龍頭。

#HOUvsMIA INJURY UPDATE: Victor Oladipo (knee) has been upgraded to questionable to play in tomorrow's game vs the Rockets.



Kyle Lowry, Javonte Smart and Markieff Morris have all been ruled out.