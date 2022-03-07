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NBA》波辛傑斯轉隊首秀就砍全隊最高！ 巫師擊退溜馬

2022/03/07 10:28

波辛傑斯轉隊第一場比賽表現亮眼。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巫師明星前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今天迎來交易大限後轉隊的首度登場，他繳出全隊最高的25分5籃板，幫助球隊以133：123擊退溜馬贏球。

波辛傑斯在季中交易大限前，意外地被獨行俠拿去跟巫師換來控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）和高砲塔射手貝坦斯（Davis Bertans），甚至獨行俠還倒貼一枚二輪選秀籤，被諸多媒體認為獨行俠出清波辛傑斯意味濃厚。

波辛傑斯在交易大限前就因傷缺陣，今迎來轉隊首秀表現精彩，第一節就拿下全隊最高的7分，與庫茲馬（Kyle Kuzma）兩人率球隊以30：26領先。次節溜馬板凳中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）跳出來主宰戰局，單節5投全進包含3顆三分球砍下15分，半場打完讓溜馬以61：57反超比數。

畢塔吉第二節個人獨拿15分。（美聯社）

第三節巫師全員火力全開，單節命中率60.9%，共8人有分數進帳，其中卡德威爾波普（ Kentavious Caldwell-Pope）8分是全隊最高，波辛傑斯也貢獻7分，此節打完巫師再度要回領先，以96：87進入決勝節，第四節溜馬苦追未果，波辛傑斯與史密斯（Ish Smith）兩人在剩1分23秒後連得4分鎖定勝局，終場巫師就以10分差奪勝。

波辛傑斯拿下全隊最高的25分5籃板2火鍋，三分4投3中，賽後他談起自己的首秀表示，「我很高興終於能夠完成個人的工作了...我真的非常高興。」拿下全隊次高23分的庫茲馬談起波辛傑斯道：「這真的太棒了，球隊不能只靠我...他真的有非常非常好的比賽閱讀能力。」

波辛傑斯與史密斯擊掌。（USA TODAY Sports）

溜馬布洛格登（Malcolm Brogdon）在傷癒歸隊後持續亮眼表現，拿下27分4籃板4助攻，他的後場搭檔哈里伯頓（Tyrese Haliburton）也有15分7籃板11助攻的表現，板凳出發的畢塔吉有著20分6籃板。

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