中職》「和去年一樣好！」 布里悍牛棚練投葉總點頭

布里悍。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍洋投布里悍昨完成隔離出關投入球隊春訓，並進牛棚練投30球，總教練葉君璋指出，布里悍練投30球都是直球，狀況看起來和去年一樣好，控球還是很準。

布里悍去年效力味全出賽8場都是先發，戰績4勝1敗、防禦率0.60，表現超亮眼，季中韓職英雄隊向味全買斷合約，年薪48萬美元，附帶激勵獎金5萬美元挖角，他於英雄隊出賽10場都是先發，拿下7勝3敗、防禦率2.95，季中因家庭關係返美，直到球季結束都未再回到英雄隊，今年回鍋味全。

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對於本季先發輪值葉總已有初步輪廓，他表示，先發投手包括王維中、徐若熙和兩洋投（布里悍、鋼龍、伍鐸），另外林子昱、廖任磊、郭郁政也是人選，其中廖任磊和郭郁政角色可能和去年一樣，先發、後援都會擔任。

布里悍投入球隊春訓，另兩名洋投鋼龍、伍鐸預計13日前也會報到，洋砲鈦龍已抵台進行隔離，德龍力預計3月底來台。

由於德龍力確定趕不上開季，葉總表明，4月開季洋將確定採3投1野，季中視狀況而定，可能採2投2野。

本季徐若熙依舊有保護機制，例行賽加季後賽最多不超過120局，單場用球數方面，初期最多75球，後面再增加到90至100球，單場不會投超過百球；至於王維中的部分，葉總強調局數、用球數不會設限。

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