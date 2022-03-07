NBA》狂飆11記三分彈破隊史紀錄 波丹諾維奇率爵士克雷霆

MAKE THAT 11 THREES NOW FOR BOJAN



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〔體育中心／綜合報導〕爵士今日作客雷霆，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）狂飆11顆三分彈刷新隊史記錄，全場暴砍35分，搭配米契爾（Donovan Mitchell）24分10助攻助陣，幫助球隊以116：103擊敗雷霆。

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波丹諾維奇本場比賽19次出手，當中三分球18投11中，刷新隊史紀錄，有趣的是，《StatMuse》指出，他是NBA史上第一位單場飆出至少11顆三分彈，卻沒有任何一顆兩分進球的球員。

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波丹諾維奇首節命中4顆三分彈，該節獨砍14分，聯手歐尼爾（Royce O'Neale）在外線開火幫助爵士快速取得雙位數優勢，比賽此後也呈一面倒，爵士上半場命中率50%，三分命中率56%，拿下61分，雷霆方面命中率39.6%，拿下45分。

下半場雷霆命中率升溫，並且末節曾追趕縮小到10分以內，然而波丹諾維奇再度挺身而出止血，終場爵士以116：103收勝。

爵士波丹諾維奇35分，米契爾24分10助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分狂抓17籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）板凳有20分貢獻。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）33分8助攻7籃板，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）12分11籃板，貝茲萊（Darius Bazley）11分，

威金斯（Aaron Wiggins）11分，Olivier Sarr11分9籃板。

波丹諾維奇今日狂飆11顆三分彈。（美聯社）

波丹諾維奇今日狂飆11顆三分彈。（美聯社）

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