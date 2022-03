NBA》狂飆11記三分彈破隊史紀錄 波丹諾維奇率爵士克雷霆

MAKE THAT 11 THREES NOW FOR BOJAN Watch: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/15x1b4hEVF

〔體育中心/綜合報導〕爵士今日作客雷霆,波丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)狂飆11顆三分彈刷新隊史記錄,全場暴砍35分,搭配米契爾(Donovan Mitchell)24分10助攻助陣,幫助球隊以116:103擊敗雷霆。

波丹諾維奇本場比賽19次出手,當中三分球18投11中,刷新隊史紀錄,有趣的是,《StatMuse》指出,他是NBA史上第一位單場飆出至少11顆三分彈,卻沒有任何一顆兩分進球的球員。

With tonight, Bojan sets a new franchise record for threes made in a single game #UltraMoment | @MichelobUltra pic.twitter.com/NyG3TSPTXc