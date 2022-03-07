晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狂飆11記三分彈破隊史紀錄 波丹諾維奇率爵士克雷霆

2022/03/07 11:11

〔體育中心／綜合報導〕爵士今日作客雷霆，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）狂飆11顆三分彈刷新隊史記錄，全場暴砍35分，搭配米契爾（Donovan Mitchell）24分10助攻助陣，幫助球隊以116：103擊敗雷霆。

波丹諾維奇本場比賽19次出手，當中三分球18投11中，刷新隊史紀錄，有趣的是，《StatMuse》指出，他是NBA史上第一位單場飆出至少11顆三分彈，卻沒有任何一顆兩分進球的球員。

波丹諾維奇首節命中4顆三分彈，該節獨砍14分，聯手歐尼爾（Royce O'Neale）在外線開火幫助爵士快速取得雙位數優勢，比賽此後也呈一面倒，爵士上半場命中率50%，三分命中率56%，拿下61分，雷霆方面命中率39.6%，拿下45分。

下半場雷霆命中率升溫，並且末節曾追趕縮小到10分以內，然而波丹諾維奇再度挺身而出止血，終場爵士以116：103收勝。

爵士波丹諾維奇35分，米契爾24分10助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）12分狂抓17籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）板凳有20分貢獻。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）33分8助攻7籃板，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）12分11籃板，貝茲萊（Darius Bazley）11分，
威金斯（Aaron Wiggins）11分，Olivier Sarr11分9籃板。

波丹諾維奇今日狂飆11顆三分彈。（美聯社）

波丹諾維奇今日狂飆11顆三分彈。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。