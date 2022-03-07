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體操》俄銅牌小將踩紅線慘了！公開支持入侵烏克蘭 他將面臨處分

2022/03/07 11:21

俄羅斯20歲選手庫利亞克衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起公憤。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日前體操世界盃杜哈站，俄羅斯20歲選手庫利亞克（Ivan Kuliak）站上頒獎台時，衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起外界怒火，如今庫利亞克將遭到處分。

庫利亞克在雙槓項目中拿下銅牌，與摘金的烏克蘭選手科夫頓（Illia Kovtun）一同站上頒獎台，不過庫利亞克的的衣服上，卻被鏡頭拍到一個充滿政治意味的標誌，他用膠佈在自己的衣服胸前貼了一個「Z」字，這個「Z」字是俄羅斯入侵烏克蘭時，坦克車等軍用車輛會出現的標誌，俄羅斯國防部曾發表聲明稱「Z」字代表勝利。

庫利亞克此舉明顯刻意所為，公開支持俄羅斯開戰侵略烏克蘭，他的照片在社群媒體上被瘋傳，外界也掀起「不能接受」、「太過分了」等批評聲浪。

如今庫利亞克也將面臨處分，國際體操總會（FIG）在聲明中表示，庫利亞克的行為是令人震驚的，他們已向體操倫理基金會（GEF）申訴，要求進行紀律處分，近幾天就會有結果，體操倫理基金會是負責維護體操界安全和公平的機構，保護體操選手免於騷擾和侵害。

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