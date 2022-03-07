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高球》太棒了！俞俊安波多黎各公開賽並列第7 生涯首場美巡前10

2022/03/07 10:58

俞俊安。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA這週一週兩戰，在珍藏鄉村俱樂部（Grand Reserve Country Club）舉行的波多黎各公開賽今進行最後一輪，台灣好手俞俊安上演獵鷹秀，繳出68桿，總計以低於標準桿11桿的277桿拿下並列第7名，這也是俞俊安生涯首度在美巡打進前10名。

23歲的俞俊安在去年轉職業，現階段以光巡賽賽場為主，但他這週取得外卡登上美巡舞台，繳出不俗成績，他在前3輪分別打出73、66和70桿。

俞俊安今天一開賽就連兩洞抓鳥，有個不錯的開局，在前9洞共賺進3博蒂吞2柏忌，轉場後一路保par，直到第16洞再賺進小鳥，且在最後一洞發揮精準的推桿，獵下老鷹完美收尾，他表示，很高興這週在波多黎各有好表現，也因為最後的老鷹推桿，讓他拿下生涯首場美巡前10。

美國好手布雷姆（Ryan Brehm）今天則抓下5鳥，沒有柏忌打出67桿，以總桿268桿抱回生涯首座美巡賽冠軍。值得一提的是，布雷姆今天由妻子雀爾西（Chelsey Brehm）擔任桿弟，他們也成為自2013年溫德姆錦標賽的里德（Patrick Reed）夫婦之後，首對在美巡一起搭檔奪冠的夫妻檔。

台灣一哥潘政琮這週雖然休兵，但他也關心後輩的表現，透過小編在臉書上發文慶祝，也希望未來有更多男子選手接棒在美巡賽場亮相。

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