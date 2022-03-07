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NBA》暴龍後場苦無人手 不敵騎士苦吞3連敗

2022/03/07 11:56

騎士拿暴龍開刀止敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期苦吞2連敗的暴龍，今天移師到克里夫蘭作客對陣騎士，但球隊後場傷兵累累，少了進攻發動機加持，整場一路遭對手挨打，雖然末節一度追到只剩5分仍功虧一簣，終場96：104不敵騎士，苦吞3連敗。

暴龍明星後衛范維利特（Fred VanVleet）近期因傷缺陣，頂替先發位置的弗林（Malachi Flynn）本場作壁上觀，只能有勞新秀S.巴恩斯（Scottie Barnes）暫代控球，球隊人手捉襟見肘下打得格外辛苦，半場46：59落後對手。

S.巴恩斯暫代控球繳出19分12籃板6助攻。

不過騎士近況狀況同樣不理想，近7場比賽只贏下1場勝利，第二節又傷了主力中鋒J.艾倫（Jarrett Allen），雖然一度取得18分領先，但最後倒數1分鐘被追到只剩5分差，好在葛蘭德（Darius Garland）和奧斯曼（Cedi Osman）及時跳出鎖定勝利。

騎士以菜鳥莫布里（Evan Mobley）砍下20分並狂抓17個籃板表現最佳，葛蘭德17分10助攻 ，馬卡南（Lauri Markkanen）挹注22分12籃板，替補出發的奧斯曼17分，洛夫（Kevin Love）15分。

暴龍方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）24分全隊最高，布查爾（Chris Boucher）進帳21分，特倫特（Gary Trent Jr.）和S.巴恩斯各拿19分。兩隊最大分水嶺出現在板凳端，暴龍僅阿丘瓦（Precious Achiuwa）1人獨拿8分有得分紀錄，反觀騎士替補全體貢獻37分，雙方相差懸殊。

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